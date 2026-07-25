Tạm giam ông trùm đứng sau hàng loạt doanh nghiệp y tế

Bùi Chân Phương lập nhiều pháp nhân ở nước ngoài để mua bán lòng vòng thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam với giá cao.

Tối 25/7, Bộ Công an cho biết khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố, tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Các bị can trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Ngoài ra, Bùi Chân Phương còn thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông.

Cơ quan điều tra xác định các pháp nhân này được sử dụng để mua đi, bán lại thiết bị y tế, thuốc tân dược, nâng giá trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao nhằm thu lợi bất chính.

Theo Bộ Công an, hành vi này vừa gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Ngoài ra, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, nhóm doanh nghiệp này còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị y tế khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng ở các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.