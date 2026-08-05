Bộ Y tế yêu cầu gỡ khẩn Slimaura Care x3 khỏi Shopee, Lazada vì dùng "giấy công bố ma"

Tra cứu dữ liệu quản lý, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 838/2024/ĐKSP cho Slimaura Care x3, trong khi sản phẩm vẫn được rao bán trên Shopee và Lazada với chính số giấy này.

Sáng 5/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã phát hiện sản phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và bày bán trên Shopee, Lazada với nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm.

Đáng chú ý, theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, qua tra cứu dữ liệu quản lý, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Sáhg 5/8 vẫn thấy sản phẩm bị yêu gỡ được bán trên Lazada

Tuy nhiên, trên gian hàng kinh doanh, sản phẩm lại được giới thiệu kèm chính số giấy tiếp nhận này.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đã đồng thời có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cùng hai sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada, yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Yêu cầu hai sàn dừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục chỉ đạo các sàn giao dịch thương mại điện tử yêu cầu các gian hàng ngừng kinh doanh Slimaura Care x3, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Shopee và Lazada, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ cho phép lưu hành các sản phẩm đã hoàn tất thủ tục đăng ký bản công bố hoặc tự công bố theo đúng quy định hiện hành.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử nhằm bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng cũng như yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Trong văn bản gửi hai sàn thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Slimaura Care x3 phải được ngừng kinh doanh ngay, toàn bộ thông tin quảng cáo về sản phẩm phải được gỡ bỏ và kết quả xử lý phải được báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 7/8/2026.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cơ quan quản lý nhắc nhở các sàn thương mại điện tử tăng cường kiểm soát thực phẩm chức năng. Trong các văn bản lần này, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục yêu cầu Shopee và Lazada nghiêm túc thực hiện nhiều công văn đã được ban hành trước đó về việc quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng.

Số giấy công bố không có trong dữ liệu quản lý

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh theo quy định, thực phẩm chức năng được chia thành bốn nhóm gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Ba nhóm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Riêng thực phẩm bổ sung phải hoàn thành thủ tục tự công bố theo đúng quy định trước khi đưa ra thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, theo quy định hiện hành, nhiều nhóm thực phẩm chức năng còn phải được cơ quan quản lý xác nhận nội dung trước khi quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng phạm vi đã được phê duyệt.

Việc phát hiện Slimaura Care x3 tiếp tục cho thấy thị trường thực phẩm chức năng luôn tiềm ẩn nguy cơ người tiêu dùng phải tiếp cận những sản phẩm có thông tin công bố không đúng quy định.

Đến sáng 5/8, khi Viettimes vào các trang trên, vẫn thấy sản phẩm Slimaura Care x3 được rao bán trên Lazada, chỉ có Shopee đã gỡ.