Khóa cử nhân “đưa” sinh viên y từ giảng đường ra cộng đồng

Không chỉ đào tạo để sinh viên hoàn thành học phần và vượt qua kỳ thi, khóa Cử nhân 2022-2026 của Trường Đại học Y Hà Nội cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn: Rèn chuyên môn, năng lực thực tế, nghiên cứu, trực tiếp tham gia hoạt động cộng đồng.

Khóa học Cử nhân 2022-2026 của Trường Đại học Y Hà Nội cho thấy phương pháp đào tạo nhân lực y tế hội nhập, theo hướng phát triển năng lực toàn diện, kết hợp kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành, nghiên cứu và trải nghiệm cộng đồng.

Tại lễ tốt nghiệp Cử nhân khóa 2022-2026 tổ chức chiều 31/7, TS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết sinh viên của khoá học này không chỉ học về sức khỏe trên giảng đường mà còn được đưa đến nơi sức khỏe cần được chăm sóc.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao Bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho Thủ khoa khoá học. Ảnh: Hữu Linh

Người học trải qua thực tế tốt nghiệp, kỳ thi lâm sàng, hoàn thành chuyên đề hoặc khóa luận; một số sinh viên còn bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh. Riêng ngành Khúc xạ nhãn khoa nhiều lần tham gia khám, sàng lọc tại các trường học ở Hà Nội.

Đó là điểm đáng chú ý của khóa học: Đào tạo không khép kín trong lớp học mà được kéo dài tới môi trường nghề nghiệp và cộng đồng.

Một khóa học, 5 hướng đào tạo

Khóa học có sinh viên thuộc 5 ngành: Điều dưỡng Phân hiệu, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Dinh dưỡng, Y tế công cộng và Khúc xạ nhãn khoa.

5 ngành nằm ở những mắt xích khác nhau của chăm sóc sức khỏe, từ điều dưỡng, xét nghiệm, dinh dưỡng, y tế công cộng đến chăm sóc thị giác. Vì vậy, người học không thể chỉ được đào tạo theo một khuôn chung.

Song song với chương trình chuyên môn, trường còn tổ chức hoạt động câu lạc bộ, hướng nghiệp, tư vấn nhập học và hoạt động cộng đồng, tạo thành một chuỗi từ học kiến thức đến tiếp cận nghề nghiệp.

Theo TS Đỗ Thanh Hương, điểm đáng nói của khoá cử nhân này còn là sinh viên được đánh giá kết quả theo từng học kỳ, từng năm học. Cuối khóa, năng lực được đánh giá toàn diện thông qua bài thi tốt nghiệp, gồm thực tế tốt nghiệp và chuyên đề lâm sàng/khóa luận.

Với đào tạo nhân lực y tế, đây là điểm quan trọng. Kiến thức lý thuyết là nền tảng, nhưng người làm nghề còn phải biết vận dụng, thực hành kỹ thuật và xử lý tình huống trong môi trường thực tế.

Các thầy cô và các cử nhân vừa tốt nghiệp. Ảnh: Hữu Linh

Năng lực đầu ra không chỉ được nhìn qua điểm số mà còn được kiểm tra ở những nhiệm vụ gần với công việc sau khi ra trường.

Một dấu ấn khác của khóa học là 8 sinh viên bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh: Dinh dưỡng 6 sinh viên, Y tế công cộng 1 và Điều dưỡng Phân hiệu 1.

Bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh không chỉ là câu chuyện ngoại ngữ. Sinh viên phải làm chủ nội dung nghiên cứu, trình bày kết quả và trả lời câu hỏi trong môi trường học thuật bằng tiếng Anh.

Điều đó cho thấy một bộ phận sinh viên được rèn đồng thời chuyên môn, nghiên cứu và giao tiếp học thuật bằng ngoại ngữ, cho phép họ thể hiện năng lực học thuật bằng ngoại ngữ.

Đào tạo gắn với thực tế

Có thể nói đây là khóa cử nhân “đưa” sinh viên y từ giảng đường ra cộng đồng. Hoạt động của sinh viên Khúc xạ nhãn khoa là một hình ảnh tiêu biểu cho đào tạo gắn với thực tế.

Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2026, sinh viên tham gia khám, sàng lọc tại nhiều trường học ở nhiều tỉnh khác nhau. Điểm đáng chú ý là hoạt động diễn ra qua nhiều thời điểm trong quá trình đào tạo. Sinh viên không chờ đến khi tốt nghiệp mới tiếp xúc với cộng đồng mà có cơ hội đưa kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế ngay khi còn học.

Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trao Bằng và phần thưởng cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: Hữu Linh

Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trao Bằng và phần thưởng cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: Hữu Linh

Với Khúc xạ nhãn khoa, trường học cũng là môi trường có ý nghĩa bởi học sinh là nhóm cần được quan tâm tới sức khỏe thị giác và phát hiện sớm bất thường về thị lực. Hoạt động này cho thấy rõ hướng đào tạo của nhà trường: đưa người học đến gần hơn với đối tượng họ sẽ phục vụ.

Nhìn toàn khóa, điểm khác biệt không nằm ở một thành tích riêng lẻ mà ở cách nhiều lớp trải nghiệm được đặt cạnh nhau: học lý thuyết, thực hành, thi lâm sàng, làm khóa luận, có sinh viên bảo vệ bằng tiếng Anh và tham gia hoạt động cộng đồng.

Nếu giảng đường giúp sinh viên “biết”, thực hành giúp họ “làm”; nghiên cứu buộc họ “tìm hiểu và phân tích”, còn hoạt động cộng đồng đưa họ đến gần hơn với người mà sau này họ sẽ phục vụ.

Giá trị của một khóa học vì thế không chỉ nằm ở tấm bằng cuối cùng, mà còn ở mức độ sẵn sàng của người học khi bước vào nghề.