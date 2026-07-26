Người phụ nữ New Zealand bay sang Việt Nam, chọn đích danh PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thay khớp háng

Sau 10 năm chịu đau và 4 năm chờ mổ tại New Zealand, nữ bệnh nhân quyết định bay sang Việt Nam để được PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh trực tiếp phẫu thuật. Chỉ sau gần một tuần, bà đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng.

Nỗi đau kéo dài suốt 10 năm của một phụ nữ New Zealand đã khép lại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) sau ca thay khớp háng toàn phần do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Điều đặc biệt là người bệnh không tìm đến Việt Nam vì quê hương thiếu điều kiện y tế. Trái lại, New Zealand là quốc gia có nền y tế phát triển. Tuy nhiên, thời gian chờ phẫu thuật quá dài đã khiến bà quyết định vượt hơn 9.000 km để tìm cơ hội điều trị.

Bệnh nhân chia sẻ niền vui với PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh. Ảnh: Trọng Sơn

Chờ mổ 4 năm, quyết tìm bác sĩ Việt Nam

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, bà N bị đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động nhưng ngày càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Các bác sĩ tại New Zealand đã chỉ định thay khớp háng nhưng sau 4 năm bà vẫn chưa đến lượt phẫu thuật trong hệ thống y tế công. Nếu muốn mổ sớm theo diện tự chi trả, chi phí gần 40.000 đô la New Zealand - khoản tiền vượt quá khả năng của người phụ nữ đang phải nuôi 4 con.

Trong thời gian chờ đợi, bệnh tiến triển từ hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi sang thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối, khiến bà gần như mất khả năng đi lại và phải ngồi xe lăn.

Không chấp nhận tiếp tục chờ đợi, bà tìm hiểu về việc điều trị tại các quốc gia khác. Qua sự giới thiệu của một Việt kiều tại New Zealand, bà biết đến PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh. Sau khi tìm hiểu kỹ về chuyên môn của vị chuyên gia, bà liên hệ để được tư vấn và bày tỏ nguyện vọng được chính ông trực tiếp phẫu thuật.

Chính niềm tin đó đã khiến bà quyết định bay hơn 9.000 km, quá cảnh qua Thượng Hải trước khi đến Hà Nội điều trị.

Ca mổ khó và đầy áp lực

Khi nhập viện, người bệnh nặng gần 100 kg. Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, bà mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là bệnh lý có thể liên quan đến rối loạn mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc béo phì.

"Khớp háng đã biến dạng sau nhiều năm, lớp mỡ rất dày khiến việc bộc lộ khớp khó hơn và nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng cao hơn", PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết.

Dù vậy, ông vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn với đường rạch da chỉ khoảng 5-6 cm, giúp giảm tổn thương mô mềm và rút ngắn thời gian hồi phục.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, điều tạo áp lực lớn nhất không phải kỹ thuật mà là niềm tin người bệnh dành cho bác sĩ Việt Nam.

"Bệnh nhân đã tìm hiểu rất nhiều nơi trước khi lựa chọn Việt Nam và mong tôi trực tiếp phẫu thuật. Một người bệnh ngồi xe lăn, bay gần 9.000 km để đặt niềm tin vào mình thì trách nhiệm rất lớn. Mỗi ca mổ không chỉ là chữa bệnh cho một người mà còn là hình ảnh của bệnh viện, của ngành y tế và của Việt Nam", ông chia sẻ.

Ngay ngày thứ hai sau mổ, người bệnh đã đứng dậy tập đi. Sau gần một tuần, bà không còn đau và có thể tự đi lại. Theo các bác sĩ, sau khi trở về New Zealand, bà có thể sớm lái xe, làm việc và sinh hoạt bình thường.

"Việt Nam đã trao cho tôi một cuộc đời mới"

Bà N cho biết trước phẫu thuật, mỗi bước đi đều phải dựa vào nạng hoặc xe lăn. Dù sử dụng nhiều thuốc giảm đau, bà vẫn cố gắng đi làm để có thu nhập.

Sau ca mổ, bà xúc động chia sẻ: "Hiện tại tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi tin rằng chỉ khoảng 3 tháng nữa tôi sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực."

Người bệnh cũng dành nhiều lời cảm ơn đội ngũ y tế Việt Nam.

"Các bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn xuất sắc. Họ đã giúp đỡ và trao cho tôi một cuộc đời mới. Không có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với các bác sĩ và bệnh viện."

Niềm vui của cả bệnh nhân và thầy thuốc sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: Trọng Sơn

Mở ra cơ hội cho du lịch y tế Việt Nam

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, trường hợp này cho thấy trình độ của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp nhân tạo đang ngày càng được quốc tế ghi nhận.

Đến nay, ông đã trực tiếp phẫu thuật cho hàng trăm người bệnh nước ngoài đến từ Anh, Úc, Nhật Bản, Nga và nhiều quốc gia khác. Nhiều người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội cũng truyền tai nhau tìm đến khám và điều trị.

Để phát triển du lịch khám, chữa bệnh, Việt Nam cần có chiến lược đồng bộ hơn, từ quảng bá quốc tế, xây dựng các gói dịch vụ y tế trọn gói, hỗ trợ người bệnh, từng bước kết nối với hệ thống bảo hiểm y tế quốc tế đến kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam.

Câu chuyện của nữ bệnh nhân New Zealand cho thấy khi người bệnh từ một quốc gia có nền y học phát triển sẵn sàng vượt hơn 9.000 km để tìm đúng bác sĩ Việt Nam, đó không chỉ là thành công của một ca phẫu thuật mà còn là minh chứng cho năng lực ngày càng được quốc tế ghi nhận của y học Việt Nam.