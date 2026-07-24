Hà Nội yêu cầu bác sĩ giỏi phải ưu tiên khám chữa cho người có thẻ BHYT

Hàng loạt quy định mới được Sở Y tế Hà Nội đưa ra nhằm chấn chỉnh hoạt động KCB theo yêu cầu, từ giới hạn giường bệnh, minh bạch giá dịch vụ đến yêu cầu bác sĩ giỏi phải dành phần lớn thời gian phục vụ người bệnh BHYT.

Không để dịch vụ theo yêu cầu lấn át quyền lợi người bệnh

Chiều 24/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) và người KCB thông thường.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc triển khai dịch vụ KCB theo yêu cầu tại các bệnh viện phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của các cơ sở y tế công lập.

Một điểm đáng chú ý đầu tiên trong chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội là các chuyên gia, bác sĩ giỏi của bệnh viện phải dành ít nhất 70% thời gian để KCB cho người có thẻ BHYT, người bệnh không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu và tham gia hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Quy định này nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao của bệnh viện công vẫn ưu tiên phục vụ số đông người bệnh, tránh tình trạng tập trung quá nhiều thời gian cho các dịch vụ theo yêu cầu.

Chăm sóc bệnh nhân BHYYT ở Bệnh viện Thanh Nhàn

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu số giường điều trị theo yêu cầu tại một thời điểm không được vượt quá 20% tổng số giường bệnh thực hiện bình quân của năm trước.

Quy định này không áp dụng đối với các khu điều trị theo yêu cầu được đầu tư riêng, độc lập bằng các nguồn vốn hợp pháp như vốn vay, xã hội hóa, đối tác công tư (PPP) hoặc quỹ phát triển sự nghiệp.

Theo cơ quan quản lý, các cơ sở KCB vẫn phải hoàn thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phục vụ tốt người bệnh thuộc diện KCB thông thường.

Cấm gợi ý, ép người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

Một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là yêu cầu các bệnh viện phải công khai đầy đủ danh mục dịch vụ, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ KCB theo yêu cầu.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm giải thích rõ cho người bệnh và người nhà về quyền lợi, các khoản chi phí trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ để người dân tự nguyện lựa chọn.

Đáng chú ý, Sở Y tế yêu cầu không được gợi ý hoặc ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ KCB theo yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào. Việc điều trị phải tuân thủ đúng phác đồ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, không phụ thuộc vào việc người bệnh lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu hay KCB thông thường.

Ngoài ra, các bệnh viện phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí của hoạt động KCB theo yêu cầu; thực hiện đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bệnh nhân BHYT ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Giá viện phí theo yêu cầu phải phù hợp thực tế

Đối với giá dịch vụ KCB theo yêu cầu, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng theo đúng phương pháp quy định tại Thông tư số 21/2024/TT-BYT và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Giá dịch vụ có thể được xây dựng khác nhau tùy chuyên khoa, thời gian thực hiện, trình độ chuyên môn của người cung cấp dịch vụ, điều kiện cơ sở vật chất, mức độ chăm sóc và số lượng, chất lượng kỹ thuật thực hiện.

Trong trường hợp phát sinh các chi phí chưa được tính trong giá, như thuê chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài, chi phí ăn ở, đi lại, phiên dịch hay chi phí cung cấp dịch vụ KCB tại nhà, các bệnh viện được phép tính bổ sung trên cơ sở chi phí thực tế, hợp lý và sự thỏa thuận tự nguyện của người sử dụng dịch vụ.

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, người đứng đầu cơ sở KCB được quyền quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về mức giá ban hành. Sở Y tế yêu cầu việc xây dựng giá phải phù hợp với mặt bằng thị trường, điều kiện thực tế và hướng tới mục tiêu để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Các đơn vị cũng phải thực hiện kê khai giá qua môi trường mạng trên Cơ sở dữ liệu về giá của thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành.

Lãnh đạọ Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu giám đốc các bệnh viện phải thường xuyên rà soát, tự kiểm tra toàn bộ hoạt động KCB theo yêu cầu; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nếu có phản ánh hoặc khiếu nại của người dân liên quan đến hoạt động KCB theo yêu cầu, giám đốc bệnh viện phải trực tiếp giải đáp, xử lý và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Sở Y tế và pháp luật.