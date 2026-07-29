Việt Nam lần đầu ghép thành công dương vật từ người hiến chết não

Sau ca phẫu thuật kéo dài với kỹ thuật vi phẫu cực kỳ phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam.

Ca mổ đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet

Bốn năm trước, người đàn ông 43 tuổi phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sức khỏe hoàn toàn ổn định nhưng phần dương vật còn lại quá ngắn, khiến chất lượng cuộc sống của người đàn ông này suy giảm, tâm lý mặc cảm kéo dài.

Mong muốn lớn nhất của anh là được ghép dương vật để phục hồi hình thể, chức năng. Đó cũng là lúc các chuyên gia của BV Việt Đức bắt đầu chuẩn bị cho một ca phẫu thuật chưa từng có tại Việt Nam.

Trước khi quyết định ghép, người bệnh được đánh giá toàn diện với hàng loạt xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, tim mạch, hô hấp, miễn dịch, chẩn đoán hình ảnh... đồng thời, sau nhiều cuộc hội chẩn đa chuyên khoa cùng các đánh giá về miễn dịch, tâm lý và đạo đức y học, BV mới quyết định chỉ định ghép.

Ca ghép dương vật đầu tiên ở Việt Nam đã thành công. Ảnh: Thái Ngọc.

Ghép dương vật là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ngoại khoa hiện đại bởi cấu trúc giải phẫu và chức năng vô cùng phức tạp.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ. Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng.

Không chỉ dừng ở việc "nối lại" một cơ quan, mục tiêu của ca ghép còn hướng tới phục hồi khả năng tiểu tiện, cảm giác và chức năng cương trong tương lai.

Song song với kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, toàn bộ quy trình ghép mô - tạng hiện đại cũng được triển khai đồng bộ. Mỗi mắt xích đều phải chính xác tuyệt đối. Chỉ cần một khâu thất bại, toàn bộ mảnh ghép có nguy cơ không thể tồn tại.

Thế giới mới ghép thành công 5 ca

Chia sẻ với VietTimes bên lề cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết ca ghép này đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao, vì là siêu vi phẫu. Ở Việt Nam, số người thực hiện được kỹ thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Các mạch máu ở dương vật nhỏ li ti và phẫu thuật viên phải dùng loại chỉ mà mắt thường không thể thấy để nối. Đặc biệt, các bác sĩ đã nối được các dây thần kinh cảm giác cho bệnh nhân, nên có khả năng mang lại “chức năng đàn ông” cho người bệnh.

Theo PGS Hà, thành công hôm nay là kết quả của gần hai thập kỷ tích lũy kinh nghiệm phẫu thuật nối dương vật đứt rời do tai nạn, tạo hình dương vật cho người bị bỏng, dị tật bẩm sinh, giúp nhiều người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chức năng.

Bệnh nhân sau ca ghép. Ảnh: Thái Ngọc.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Trên thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần nhất được công bố vào năm 2018. Còn đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam, vì thế, BV phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh.

Ông Hùng nhấn mạnh ca ghép này đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

“Đây không chỉ là cuộc đua với thời gian mà còn là cuộc chiến với từng mạch máu, từng dây thần kinh có đường kính chỉ vài milimet dưới kính hiển vi”, ông Hùng nói.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (giữa) và các chuyên gia tham gia ca ghép. Ảnh: Thái Ngọc.

Sau 7 ngày ghép, diễn biến của người bệnh rất khả quan. Hệ thống mạch máu hoạt động ổn định. Chức năng tiểu tiện đang được theo dõi sát và đáp ứng tốt với phác đồ chống thải ghép.

“Tuy nhiên, đây mới là thành công bước đầu. Ghép dương vật là ghép mô phức hợp nên vẫn cần thời gian để đánh giá khả năng hồi phục cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn”, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin.