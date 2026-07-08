Sốt xuất huyết có thể cướp tính mạng, đừng đợi chảy máu mới đi viện

Ca bệnh 69 tuổi ở Hà Nội cho thấy sốt xuất huyết không cần chảy máu vẫn có thể gây sốc, suy đa cơ quan và phải lọc máu cấp cứu. Người già, người mắc bệnh nền càng cần cảnh giác.

Bệnh diễn biến như “cơn lốc”

Chỉ trong vòng 4 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng sốt, một người phụ nữ 69 tuổi ở Hà Nội đã rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue tối cấp trên nền đái tháo đường tuýp 2. Đến mức, bà phải đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu và các chế phẩm máu để giành giật sự sống.

Đáng chú ý, trước khi nhập viện, bà không có những dấu hiệu mà nhiều người vẫn mặc định là “điển hình” của sốt xuất huyết như chảy máu cam hay chảy máu chân răng.

Sốt xuất huyết có thể cướp tính mạng rất nhanh

Theo người nhà, bà bắt đầu sốt, mệt mỏi và đau lưng ba ngày trước khi nhập viện. Đến ngày thứ ba, tình trạng mệt tăng nhanh, ý thức chậm dần nên được đưa đến cơ sở y tế.

Dù đã được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, bệnh vẫn chuyển biến cực nhanh. Chỉ sau thời gian ngắn theo dõi, người bệnh rơi vào suy tuần hoàn và được chuyển cấp cứu trong đêm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện lúc 2h sáng 8/7 trong tình trạng rất nguy kịch. Ý thức giảm, mạch lên tới 158 lần/phút nhưng rất nhỏ và khó bắt, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg. Trên da bắt đầu xuất hiện những nốt xuất huyết rải rác, trong khi mi mắt phù nhẹ và bụng chướng.

Các chỉ số xét nghiệm đều ở mức “báo động đỏ”. Tiểu cầu giảm liên tục từ 28 xuống 18 rồi chỉ còn 9 G/L, phản ánh tình trạng rối loạn đông máu rất nặng. Độ bão hòa oxy trong máu chỉ còn 86% khi thở khí trời.

Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, cho thở máy, lọc máu liên tục, hồi sức tích cực và truyền máu cấp cứu.

Sau gần 5 giờ giành giật với tử thần, huyết áp của người bệnh tạm thời ổn định. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất dè dặt khi bệnh nhân tiếp tục xuất hiện máu tụ dưới da, chảy máu qua miệng và bụng chướng tăng dần.

Sai lầm nhiều người vẫn mắc: Chờ đến khi chảy máu mới đi viện

Theo các bác sĩ, đây cũng là quan niệm nguy hiểm khiến không ít bệnh nhân bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Nhiều người cho rằng sốt xuất huyết chỉ trở nặng khi bắt đầu chảy máu. Thực tế, bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm với tình trạng sốc, suy tuần hoàn, thoát huyết tương và suy đa cơ quan ngay cả khi chưa xuất hiện các biểu hiện xuất huyết rõ ràng.

Bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Đặc biệt, người cao tuổi và người mắc các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hay suy thận có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn nhiều so với người khỏe mạnh.

Trong trường hợp của bệnh nhân 69 tuổi, nền đái tháo đường khiến khả năng đáp ứng của cơ thể kém hơn, trong khi các biểu hiện ban đầu lại khá mờ nhạt, dễ khiến gia đình chủ quan nếu không được phát hiện kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết, người dân không nên đợi đến khi xuất hiện chảy máu cam, chảy máu chân răng hay các ban xuất huyết mới đến bệnh viện.

Ngay khi có các biểu hiện như sốt cao, đau nhức người, mệt mỏi nhiều, đau bụng, nôn, lừ đừ hoặc cảm giác bệnh nặng lên sau vài ngày sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và theo dõi sát.

Bên cạnh việc loại bỏ nơi muỗi sinh sản, diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường, người dân cũng nên chủ động tìm hiểu về việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo khuyến cáo của bác sĩ. Tuy nhiên, tiêm chủng không thay thế các biện pháp phòng muỗi mà cần được kết hợp đồng bộ để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế những ca diễn biến nặng.

Ca bệnh của người phụ nữ 69 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng rằng sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những dấu hiệu dễ nhận biết. Chỉ vài ngày sốt tưởng như thông thường cũng có thể nhanh chóng chuyển thành cuộc chạy đua giành sự sống, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Vì vậy, phát hiện sớm và đến viện đúng thời điểm vẫn là “vaccine” quan trọng nhất để tránh những hậu quả đáng tiếc.