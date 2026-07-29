Bệnh viện K đứng đầu danh sách trúng thầu của ông trùm thiết bị y tế vừa bị bắt

Hoạt động đấu thầu của Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trở thành tâm điểm chú ý sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án. Hồ sơ công khai ghi nhận doanh nghiệp từng trúng 242 gói thầu tại nhiều bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định ông trùm Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, đã thành lập, chỉ đạo và điều hành hệ thống nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu chuyển giá, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán.

Các bị can trong vụ án.

Qua mỗi khâu giao dịch, giá hàng hóa được nâng lên trước khi nhập khẩu vào Việt Nam và bán cho các cơ sở y tế. Theo cơ quan điều tra phương thức này tạo ra khoản lợi bất chính lớn, có dấu hiệu chuyển giá và trốn thuế, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, vụ án còn được khởi tố về tội Buôn lậu. Quá trình nhập khẩu, doanh nghiệp được cấp phép nhập một thiết bị chính nhưng khi làm thủ tục hải quan đã khai báo thêm nhiều thiết bị khác là "thiết bị đi kèm", qua đó đưa các thiết bị này vào Việt Nam mà không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Khác với nhiều vụ án thiết bị y tế trước đây chủ yếu tập trung vào hành vi vi phạm trong đấu thầu hoặc nâng khống giá, vụ án này còn được cơ quan điều tra đề cập đến dấu hiệu chuyển giá thông qua hệ thống doanh nghiệp ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chuyên cung cấp thiết bị xạ trị và y học hạt nhân

Trước khi vụ án được khởi tố, ông Bùi Chân Phương khá nổi tiếng trong giới thiết bị y tế và nhiều lần tham dự các hội nghị chuyên ngành ung bướu, y học hạt nhân, giới thiệu công nghệ mới với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (mã số thuế 0102351046) được thành lập ngày 22/8/2007, có trụ sở tại số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như bán buôn máy móc, thiết bị y tế; lắp đặt, sửa chữa thiết bị y tế; cho thuê máy móc, thiết bị và các hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ lĩnh vực y tế.

Hồ sơ đấu thầu công khai nhiều năm cho thấy Việt Mỹ chủ yếu cung cấp các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như hệ thống máy gia tốc xạ trị (Linear Accelerator), dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân, nguồn phóng xạ Co-60, Ir-192 cùng các linh kiện, vật tư thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị.

Ngoài lĩnh vực này, doanh nghiệp cũng từng cung cấp một số thiết bị phẫu thuật công nghệ cao.

Đây đều là những nhóm thiết bị có giá trị lớn, phục vụ chủ yếu cho điều trị ung thư và y học hạt nhân.

Trúng hơn 240 gói thầu tại nhiều bệnh viện

Theo thống kê từ dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Dauthau.asia tổng hợp (cập nhật đến năm 2026), Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã tham gia khoảng 270 gói thầu; trong đó trúng 242 gói, trượt 17 gói, 7 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy.

Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp từng trúng thầu hoặc được lựa chọn thực hiện các gói mua sắm, sửa chữa thiết bị tại nhiều cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cùng nhiều bệnh viện khác.

Theo dữ liệu trên Dauthau.asia, Bệnh viện K là đơn vị đứng đầu trong danh sách các bên mời thầu mà Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ từng tham gia. Trước đó, Báo Đấu thầu cũng nhận định Bệnh viện K là một trong những đơn vị có tần suất lựa chọn doanh nghiệp này cung cấp trang thiết bị và vật tư y tế nhiều nhất.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là một trong những đơn vị có nhiều gói thầu giá trị lớn với Việt Mỹ, chủ yếu liên quan đến hệ thống Gamma Knife và nguồn phóng xạ Co-60.

Theo dữ liệu đấu thầu công khai, một trong những gói thầu có giá trị lớn nhất của Công ty Việt Mỹ là gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy, trị giá gần 200 tỷ đồng.

Giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp tiếp tục xuất hiện tại nhiều gói thầu ở các bệnh viện như Phổi Trung ương, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình..., chủ yếu liên quan đến thiết bị xạ trị và y học hạt nhân.

Theo hồ sơ đấu thầu công khai, Công ty Việt Mỹ là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên sâu.

Do đặc thù thị trường thiết bị xạ trị và y học hạt nhân có số lượng nhà cung cấp không nhiều, nhiều gói thầu chỉ ghi nhận từ một đến hai nhà thầu tham dự, mức độ cạnh tranh thấp và tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu không lớn.