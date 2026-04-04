F-15 Mỹ rơi tại Iran: Cuộc đua giải cứu nghẹt thở và bóng ma "Khủng hoảng con tin 1979"

Lần đầu tiên trong 5 tuần giao tranh, một tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị hỏa lực Iran bắn hạ. Trong khi một phi công vẫn đang mất tích, Washington phải đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất: Iran có được quân bài chiến lược để gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Mỹ đã mất chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên do hỏa lực của kẻ thù từ phía Iran vào hôm thứ Sáu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết. Đây là một bước lùi đối với chính quyền Trump, vốn đã liên tục tìm cách thể hiện rằng các chiến đấu cơ Mỹ đã thiết lập được quyền kiểm soát bầu trời tuyệt đối trong cuộc chiến kéo dài 5 tuần qua.

Chiếc phi cơ này được xác nhận là một chiếc F-15E Strike Eagle, chở theo phi hành đoàn gồm 2 phi công. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết họ đã phóng ghế thoát hiểm ra khỏi máy bay. Một trong hai phi công đã được giải cứu, trong khi thành viên thứ hai vẫn chưa được tìm thấy tính đến ngày 4/4.

Ngoài ra, một máy bay chiến đấu khác của Không quân Mỹ, một chiếc A-10 Warthog, đã rơi ở khu vực Vịnh Ba Tư vào thứ Sáu, và phi công duy nhất đã được giải cứu an toàn, theo hai quan chức Mỹ giấu tên khi thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Họ không cho biết nguyên nhân khiến máy bay này bị rơi.

Chiến dịch rủi ro cực cao

Quân đội Iran cho thấy họ vẫn có khả năng giáng đòn. Iran đã bắn hạ chiếc F-15E trên khu vực phía tây nam nước này vào thứ Sáu, hai ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài phát biểu trước quốc dân tối thứ Tư rằng Mỹ đang tiến gần hơn đến việc đạt được các mục tiêu quân sự.

“Trong hai đến ba tuần tới, chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”, ông Trump nói, hứa hẹn về những đợt ném bom dữ dội. Bộ trưởng Chiến tranh của ông, Pete Hegseth, đã lặp lại lời tổng thống trên mạng xã hội: “Trở lại thời kỳ đồ đá”, ông Hegseth viết.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực Mỹ bị bắn rơi được tìm thấy ở miền trung Iran vào ngày 3/4. Ảnh: NYPost.

Đài truyền hình nhà nước Iran đã chia sẻ những hình ảnh mà họ khẳng định là xác máy bay chiến đấu. Các hình ảnh cho thấy đầu cánh và phần trên của cánh đuôi đứng từ một chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ, theo Justin Bronk, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London.

Ông cho biết các ký hiệu trên phần đuôi đứng nhất quán với Phi đội Tiêm kích 494 có trụ sở tại Lakenheath ở Anh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã được báo cáo về tình hình. Cả hai thành viên phi hành đoàn đều đã phóng ghế thoát hiểm. Một chiến dịch giải cứu cường độ cao đã diễn ra trên bầu trời phía tây nam Iran, nơi các video đăng tải trên mạng xã hội và được tờ New York Times xác minh cho thấy một máy bay C-130 và các trực thăng quân sự bay ở độ cao thấp.

Ghế phóng ra đã được tìm thấy ở vùng nông thôn Iran. Ảnh: NYPost.

Các phi công thường được trang bị radio trong bộ dụng cụ của mình, và ghế phóng có đèn tín hiệu có thể giúp ích trong các nhiệm vụ cứu hộ. Tuy nhiên, những loại hoạt động này tiềm ẩn rủi ro cực cao.

Năm 2005, lực lượng Taliban ở miền Đông Afghanistan đã phục kích 4 đặc nhiệm Navy SEAL của Mỹ khi họ là một phần của nhiệm vụ giải cứu. 16 binh sĩ Mỹ khác cũng thiệt mạng khi trực thăng cứu hộ của họ bị bắn hạ.

Trong chiến dịch giải cứu hôm thứ Sáu, một trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ đã bị trúng hỏa lực mặt đất của Iran, theo các quan chức quân sự Mỹ và Israel. Tổ lái đã cố gắng điều khiển trực thăng đến nơi an toàn tại Iraq.

Vào thứ Sáu, chính quyền Iran đã treo thưởng cho việc bắt giữ “phi công hoặc các phi công của kẻ thù,” đồng thời yêu cầu họ phải được giao nộp còn sống cho các lực lượng an ninh, theo một chi nhánh địa phương của đài truyền hình nhà nước Iran.

Một mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay F-15 bị bắn hạ. Ảnh: NYPost.

Chiếc máy bay bị bắn hạ không phải là tiêm kích tàng hình

F-15E Strike Eagle không có khả năng tàng hình như các thế hệ máy bay chiến đấu gần đây hơn. Loại chiến đấu cơ này, bay lần đầu vào năm 1986, được coi là máy bay đa nhiệm, có nghĩa là nó có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ không đối đất và không đối không.

Theo Không quân Mỹ, nó chở theo phi hành đoàn hai người gồm phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí. Nó có thể đạt tốc độ 1.875 dặm/giờ (Mach 2.5) và khả năng mang tải trọng hơn 20.000 pound (9 tấn). Loại tiêm kích này từng được quân đội Mỹ sử dụng tại Iraq, Libya và Syria.

Quan ngại Iran có thể giành ưu thế trước Mỹ

Kể từ năm 1979, Iran đã nhiều lần sử dụng công dân Mỹ và châu Âu bị giam giữ trên lãnh thổ của mình để giành lấy những nhượng bộ từ các đối thủ mạnh hơn. Việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của Mỹ trên lãnh thổ Iran và nỗ lực tìm kiếm quyết liệt một thành viên phi hành đoàn đã dấy lên lo ngại rằng phi công này có thể bị bắt và trở thành quân bài quyền lực để Iran sử dụng chống lại Mỹ.

Chiến dịch giải cứu phi công mất tích đã bước sang ngày thứ hai vào thứ Bảy, trong đó không chỉ quân đội Mỹ tiến hành tìm kiếm tổng lực mà quân đội Iran cũng đang cố gắng tìm kiếm thành viên phi hành đoàn này, theo ba quan chức Iran giấu tên. Như một dấu hiệu cho thấy sự nóng lòng muốn tìm thấy phi công Mỹ của Iran, một phát thanh viên của đài truyền hình nhà nước Iran đã đọc thông báo kêu gọi người dân bắt giữ và giao nộp họ còn sống để nhận thưởng.

Những người phụ nữ đi ngang qua bức tranh Tượng Nữ thần Tự do trên bức tường ngoài của tòa Đại sứ quán Mỹ cũ ở Tehran. Năm 1979, một nhóm sinh viên cực đoan đã chiếm giữ Đại sứ quán và giam giữ 52 người Mỹ trong 444 ngày. Ảnh: NYTimes.

Khả năng Iran bắt giữ được phi công làm dấy lên bóng ma lặp lại cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979, một sự kiện gây chấn động trong lịch sử Mỹ và đặt nền móng cho gần năm thập kỷ quan hệ thù địch Mỹ-Iran.

Cuộc khủng hoảng đó, trong đó các sinh viên dân quân đã chiếm giữ đại sứ quán Mỹ ở Tehran và giữ 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày, đã thiết lập một khuôn mẫu mà Iran sẽ hoàn thiện trong những thập kỷ tới như một cách để chiếm lĩnh tiêu đề báo chí toàn cầu, gây đau đớn cho đối thủ và ép buộc nhượng bộ.

Cuộc khủng hoảng năm 1979 đã định hình năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của Jimmy Carter và đối với nhiều người, nó là biểu tượng cho những thất bại của ông. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích cách xử lý của ông Carter là "đáng thương". Năm 1980, ông từng nói với một phóng viên: “Việc đất nước này ngồi yên và để một quốc gia như Iran giữ con tin của chúng ta, theo cách suy nghĩ của tôi, là một nỗi kinh hoàng”.

Iran có thể làm gì nếu bắt được phi công?

Hamidreza Azizi, một chuyên gia về các vấn đề an ninh Iran, cho biết Iran có thể chọn một trong hai hướng đi nếu bắt được phi công.

Nếu việc bắt giữ được giữ bí mật, họ có thể tiếp cận Mỹ một cách riêng tư để thực hiện một thỏa thuận ngầm. Hoặc Iran có thể đưa phi công diễu hành trước ống kính để tuyên truyền. Ông cho rằng chiến lược thứ hai có khả năng cao hơn: “Họ thực sự muốn trình diễn hình ảnh chiến thắng và cũng để hạ nhục ông Trump”.

Ngay cả khi phi công mất tích được đưa về an toàn, sự việc này vẫn nhấn mạnh mức độ rủi ro khi thực hiện các sứ mệnh trên lãnh thổ thù địch.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, đã chế giễu Mỹ trên mạng xã hội X: “Sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, cuộc chiến không chiến lược rực rỡ mà họ bắt đầu giờ đã bị hạ cấp từ 'thay đổi chế độ' xuống thành 'Này! Có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không? Làm ơn?' Thật là một bước tiến đáng kinh ngạc. Đúng là những thiên tài”.

Theo NYPost, NYTimes, Al Jazeera