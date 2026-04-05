Xác UAV Trung Quốc tại Iran: Quốc gia nào đang ngầm tiếp tay cho Mỹ?

Tehran tuyên bố đã bắn hạ một chiếc Wing Loong II, điều có thể là bằng chứng cho sự "đồng lõa tích cực" trong cuộc chiến của Mỹ và Israel.

Iran đã yêu cầu lời giải thích từ hai quốc gia vùng Vịnh được trang bị máy bay không người lái (UAV) Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất, sau khi một chiếc được báo cáo là bị bắn hạ trong cuộc chiến với Mỹ-Israel. Cả Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi đều có sở hữu loại UAV trinh sát và tấn công chính xác này trong kho vũ khí của mình.

Chiếc UAV đã bị bắn hạ trên thành phố Shiraz vào hôm 2/4, theo Esmail Baqaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Ông Baqaei đã đăng tải những bức ảnh về mảnh vỡ của chiếc máy bay lên mạng xã hội, khẳng định đây có thể là "bằng chứng về sự tham gia trực tiếp và đồng lõa tích cực" của một số quốc gia láng giềng "trong tội ác chiến tranh do Mỹ và Israel gây ra chống lại Iran".

Ông nói thêm: "[Việc làm rõ] là điều cần thiết từ một trong HAI QUỐC GIA trong khu vực đang sử dụng loại máy bay không người lái này!".

Hình ảnh về chiếc phi cơ bị phá hủy ban đầu được lan truyền bởi hãng tin Tasnim của Iran, họ tuyên bố đó là một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ. Tuy nhiên, các mảnh vỡ sau đó được xác định là của Wing Loong II, một loại UAV có kích thước và ngoại hình tương đồng.

Theo Esmail Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, chiếc máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên bầu trời thành phố Shiraz hôm 2/4. Ảnh: X.

Cả UAE và Arab Saudi đều chưa chính thức tham gia chiến dịch "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi) để tấn công Iran, mặc dù họ đang cho Mỹ đặt căn cứ và phải đối mặt với áp lực nặng nề từ Nhà Trắng yêu cầu hỗ trợ chiến dịch, đồng thời cũng đang chịu các cuộc tấn công đáp trả từ Iran.

Wing Loong II, được phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thành Đô, là một trong những sản phẩm xuất khẩu UAV quân sự thành công nhất về mặt thương mại của Trung Quốc. Nó có thể mang theo nhiều loại tên lửa, bom dẫn đường và rocket với tổng tải trọng 480 kg và phạm vi hoạt động 1.500 km (930 dặm).

Nó được coi là một giải pháp thay thế khả thi cho các UAV tiên tiến của Mỹ như Reaper, đặc biệt đối với các quốc gia không muốn chịu những ràng buộc chính trị đi kèm với vũ khí Mỹ. Giá ước tính của Wing Loong II là từ 4-6 triệu USD, rẻ hơn rất nhiều với mức giá trên 30 triệu USD của Reaper.

CBS News đưa tin hôm thứ Tư rằng quân đội Mỹ đã mất 16 chiếc UAV MQ-9 Reaper kể từ khi các cuộc không kích vào Iran bắt đầu. UAE và Arab Saudi đều từng bị cáo buộc cung cấp UAV Wing Loong II lần lượt tại Sudan và Yemen; trong đó lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã bắn hạ chúng tại Yemen.

Theo SCMP