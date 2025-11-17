Sạt lở ở đèo Khánh Lê làm 6 người tử vong, 19 người bị thương

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá xảy ra tại đèo Khánh Lê, xã Nam Vĩnh Khánh (Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 218 của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, đêm 16/11, do ảnh hưởng mưa lớn, sạt lở đất, đá xảy ra tại khu đèo Khánh Lê. Một xe chở khách bị vùi lấp, biến dạng khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Đèo Khánh Lê nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: OFF. ﻿

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18/11, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.



Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ theo chỉ đạo.

Cơ quan chức năng cần huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương, kịp thời để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn. Các cơ sở y tế được yêu cầu tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương, hỗ trợ thân nhân lo hậu sự cho người tử nạn.

Địa phương chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

Công điện cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương; Bộ Xây dựng rà soát, cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông; Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, dự báo chính xác diễn biến mưa lũ; Bộ Y tế huy động y bác sĩ cứu chữa nạn nhân. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao điều phối, hỗ trợ địa phương ứng phó mưa lũ.