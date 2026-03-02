Giá vàng miếng SJC tăng vọt, người mua lãi hơn 20 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới trong hôm nay (2/3) khi tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Chiều 2/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC tại 187,9 – 190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán, đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Nếu lấy mốc từ ngày vía Thần Tài (26/2), mọi người mua vàng SJC ở giá 184 triệu đồng/lượng thì đang lãi 3,9 triệu đồng. Còn mua vàng cách đây 1 tháng (2/2) ở mức 166 triệu đồng/lượng, khách hàng lãi 21,9 triệu đồng/lượng.

Trong trường hợp, người dân mua vàng SJC từ đầu năm, tính từ ngày 5/1 với giá 157,1 triệu đồng/lượng thì đang “bỏ túi” thêm 30,8 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng SJC trong 30 ngày qua.

Dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới chiều 2/3 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 5.397 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng là 26.289 đồng/USD, giá vàng tương đương 171 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá vàng thế giới neo cao trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông trở nên “nóng” hơn. Cuối tuần trước, Mỹ và Israel tập kích Iran khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Giá vàng thế giới.

Ngay sau đó, Iran đã lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên khắp các nước láng giềng, bao gồm UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Iraq và Syria.

Tuần trước, JP Morgan và Bank of America dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce.

Theo JP Morgan, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư năm nay đủ lớn để kéo giá lên 6.300 USD/ounce vào cuối năm.

Trong khi đó, Chứng khoán Maybank cho rằng vàng tiếp tục khẳng định vai trò phòng thủ. Khi căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và niềm tin vào các tài sản rủi ro bị lung lay, vàng và các lớp tài sản phòng thủ sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Đây là kênh trú ẩn tối ưu giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn trước các cú sốc từ thị trường quốc tế.

Trong một trao đổi trước đó với VietTimes, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh dự báo giá vàng có xu hướng gia tăng trong thời gian tới vì các yếu tố đều đang ủng hộ kim loại quý. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm, tránh FOMO (Fear Of Missing Out – nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội).

Những người mua vàng để lướt sóng cần lưu ý đến rủi ro về chênh lệch giá mua – bán và tính pháp lý. Khi thời gian gần đây, nhiều hội nhóm mua – bán vàng trên mạng hoạt động nhộn nhịp để lách phần chênh lệch mua – bán tại các cửa hàng vàng, song việc trao đổi vàng ở hình thức này là không hợp pháp, có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư vì hiện nay, chỉ các tổ chức được Nhà nước cấp phép mới được giao dịch vàng.

Còn với nhà đầu tư dài hạn, trong giai đoạn này cần tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn chính xác. Không nên tất tay bỏ tất cả tài sản vào vàng, đặc biệt là không nên vay tiền mua vàng hay vay vàng để cho các mục đích khác.