PGS.TS Hoàng Minh Sơn trở về Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm quyền Bộ trưởng

Sau khoảng nửa năm được điều động đảm nhận vai trò người đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng điều động trở về, làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 27/2, Thủ tướng điều động PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đến công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, giao giữ quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 9/2025, khi đang đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, sau khoảng nửa năm đảm nhận vai trò đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tốt nghiệp tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức).

Ông bắt đầu công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2006 và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng của nhà trường trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 10/2020. Đến ngày 3/9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng thời được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong quá trình công tác, ông có nhiều đóng góp cho lĩnh vực giáo dục đại học và đã được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 cùng nhiều hình thức khen thưởng cấp Bộ.