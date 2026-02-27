Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại dự án sân bay Long Thành

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban chỉ đạo - tại phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, song theo Thủ tướng, vẫn còn một số nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đáp ứng tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành địa phương liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong thời gian tới cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là ACV cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại.

Từ đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026. Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Hình ảnh tiến độ sân bay Long Thành đến ngày 13/1/2026. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Đối với các dự án cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe, ITS,…) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tỉnh An Giang chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ mở rộng cảng hàng không Phú Quốc.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Gia Bình trong tháng 2, sớm triển khai thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh như: dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng… phấn đấu hoàn thành trong quý 1.

TP.HCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, vành đai 4 TP.HCM, Hòa Lạc - Hòa Bình. Các dự án này được ấn định phấn đấu khởi công dịp 19-5.

TP.HCM đồng thời cần khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4.

Đối với các dự án đang đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thủ tục để bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 3 đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trong quý 1.

TP.HCM, Cần Thơ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau được giao xử lý dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 2.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Bắc Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng theo cơ chế đặc thù để bảo đảm nguồn vật liệu đắp nền cho dự án vành đai 4 vùng thủ đô, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

UBND các tỉnh có các dự án cao tốc đi qua phối hợp với Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án.