Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khắc phục triệt để 5 “điểm nghẽn” để bứt phá

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố đang tập trung xử lý triệt để 5 “điểm nghẽn” gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và bứt phá...

Chiều 27/2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.

Tại hội nghị, trao đổi với cử tri về nhóm vấn đề hoàn thiện thể chế và quy hoạch Thủ đô, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt trong định hướng phát triển không gian đô thị ven Sông Hồng.

Theo ông Ngọc, lãnh đạo thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về yêu cầu định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn phát triển 100 năm. Trung ương thống nhất cần một thể chế vượt trội, cho phép thí điểm có kiểm soát các cơ chế mới nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho Thủ đô bứt phá.

Đồng thời, Thành phố sửa đổi Luật Thủ đô, hợp nhất các quy hoạch đã phê duyệt và bổ sung những nội dung chưa được đề cập, qua đó hình thành cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng và đa lớp.

Ông Ngọc nhấn mạnh Hà Nội sẽ khai thác đồng bộ không gian ngầm, không gian tầng cao, tầng thấp; tăng cường kết nối với các địa phương Vùng Thủ đô; xử lý các hạn chế về năng lực hạ tầng và quản trị đô thị. Đây được xem là giải pháp căn cơ để Thủ đô phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Quang Thái.

Riêng với không gian đô thị sông Hồng, theo ông Ngọc, thành phố xác định phải bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý và phát triển bền vững. Quy hoạch sẽ được công khai để người dân giám sát; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục.

Ông Ngọc khẳng định việc hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và phát triển không gian đô thị sông Hồng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và phát huy vai trò đầu tàu của cả nước.

Trao đổi về xử lý các điểm nghẽn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện nay, các cấp chính quyền Thủ đô tích cực giải quyết trên tinh thần không để phức tạp thêm và tiến tới khắc phục triệt để.

Thành phố đã chỉ đạo phân công các cơ quan thường trực giải quyết từng điểm nghẽn, kiên quyết không để phức tạp thêm. Quá trình giải quyết các điểm nghẽn, Thành phố áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đặt trong chiến lược lâu dài về hoàn thiện thể chế và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ông Ngọc mong muốn mỗi người dân cùng tham gia đồng hành với các cấp chính quyền thành phố để xử lý 5 điểm nghẽn, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương và Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Nhấn mạnh Thủ đô cũng như cả nước lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới, ông Ngọc khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tăng dần việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố vừa ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo về y học, sinh học và trung tâm đổi mới về năng lượng mới.