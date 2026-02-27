5 thượng tướng quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3

Năm thượng tướng, gồm bốn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và một Phó Tổng Tham mưu trưởng, sẽ thôi giữ chức vụ và nghỉ công tác từ ngày 1/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

Thượng tướng Vũ Hải Sản. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại các Quyết định 343, 347, 348 và 349, Thủ tướng quyết định 4 thượng tướng: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các nhân sự này sẽ nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

Quyết định số 346 nêu rõ thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Thắng cũng sẽ nghỉ công tác từ ngày 1/3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, SN 1961, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, trình độ Tiến sĩ. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020. Tháng 10/2020, ông được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Trước đó, ông làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tháng 8/2025, ông được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, SN 1961, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, trình độ tiến sĩ quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thượng tướng Võ Minh Lương, SN 1963, quê Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, trình độ cử nhân quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân khu 7 trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 10/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, SN 1961, quê Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; trình độ cử nhân Quân sự. Trước khi làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020, ông từng làm Tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, SN 1965, quê Vĩnh Long; trình độ cử nhân quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ông Thắng từng làm Phó chính ủy, Chính ủy Quân khu 9 trước khi giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.