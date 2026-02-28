Vụ án BV Bạch Mai – Việt Đức cơ sở 2: Liên danh VNPT trúng thầu 335 tỷ đồng, chi cám ơn 4,4 tỷ đồng

Liên danh VNPT – CIDTT trúng hai gói thầu trị giá hơn 335 tỷ đồng tại Dự án BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Theo điều tra, sau các đợt thanh toán, đại diện doanh nghiệp đã chi 4,4 tỷ đồng cho Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong quá trình triển khai 10 gói thầu xây lắp thuộc hai dự án này.



Theo kết luận điều tra, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, để đề nghị tạo điều kiện được thực hiện các gói thầu.

Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến

Đối với gói thầu xây dựng Bạch Mai - 02 (XDBM - 02) và Việt Đức - 02 (XDVĐ - 02), trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ông Mai Tiến Dũng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, giới thiệu Công ty Thành Đạt tham gia thực hiện. Sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên.

Ông Nguyễn Huy Cương, Giám đốc Công ty Thành Đạt, đã gặp ông Thắng để giới thiệu năng lực doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng Thành Đạt không đủ năng lực đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc, nên giới thiệu Công ty cổ phần Vinaconex 25 do ông Trịnh Văn Thật làm Giám đốc để liên danh thực hiện, bảo đảm yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Như Hoàn.

Sau đó, ông Thắng chỉ đạo cấp dưới phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng bảo đảm Liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 trúng thầu 2 gói XDBM - 02 và XDVĐ - 02.

Kết quả, liên danh này trúng thầu với giá hơn 240 tỷ đồng đối với gói XDBM - 02 và hơn 230 tỷ đồng đối với gói XDVĐ - 02. Tính đến ngày 31/12/2024, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 385 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, sau các đợt tạm ứng và thanh toán, ông Trịnh Văn Thật đã chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.

AIC trúng 2 gói thầu

Đối với 2 gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải thuộc dự án (XDBM - 03 và XDVĐ - 03), trong giai đoạn chuẩn bị triển khai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, đã liên hệ, đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến tạo điều kiện để doanh nghiệp được tham gia.

Sau đó, bà Tiến giới thiệu AIC làm việc với ông Nguyễn Chiến Thắng. Bà Tiến trao đổi rằng AIC mong muốn thực hiện gói thầu môi trường, đồng thời lưu ý giá của doanh nghiệp này có thể cao.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC, gặp ông Thắng đề nghị tạo điều kiện cho AIC tham gia và cam kết chi “cảm ơn” 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Sau khi báo cáo lại, ông Thắng được bà Tiến đồng ý để AIC thực hiện 2 gói thầu.

Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu. Kết quả, Liên danh Công ty AIC – Công ty Cổ phần Mopha là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu kỹ thuật và được mở hồ sơ tài chính. Liên danh này trúng thầu với giá 70,197 tỷ đồng đối với gói XDBM - 03 và 69,858 tỷ đồng đối với gói XDVĐ - 03.

Ngày 3/11/2016, ông Nguyễn Chiến Thắng ký hai hợp đồng với liên danh trên. Đến ngày 31/12/2024, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán hơn 36,5 tỷ đồng cho gói XDBM - 03 và khoảng 36,7 tỷ đồng cho gói XDVĐ - 03.

Theo cơ quan điều tra, sau mỗi lần được tạm ứng hoặc thanh toán, ông Nguyễn Hồng Sơn đã chi cho ông Thắng tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Hành trình trúng thầu của liên danh VNPT



Đối với hai gói thầu XDBM - 04 và XDVĐ - 04, ông Nguyễn Tiến Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ VFT (thuộc VNPT), đã gặp ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ mong muốn được tham gia thực hiện. Đồng thời, ông Sơn đề xuất tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế để giới thiệu năng lực, công nghệ của VNPT.

Sau khi báo cáo, ông Thắng được bà Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý cho VNPT tổ chức hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, Ban YTTĐ và nhiều đơn vị liên quan. Qua đó, bà Tiến đánh giá VNPT có khả năng đáp ứng yêu cầu và đồng ý về chủ trương để doanh nghiệp tham gia hai gói thầu.

Trên cơ sở ý kiến này, ông Thắng giao cấp dưới phối hợp với VNPT xây dựng hồ sơ dự thầu theo hướng bảo đảm doanh nghiệp trúng thầu. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu, gói XDBM - 04 có 6 nhà thầu mua hồ sơ nhưng chỉ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu; gói XDVĐ - 04 có 4 nhà thầu mua và 3 nhà thầu nộp. Kết quả đánh giá kỹ thuật cho thấy chỉ Liên danh VNPT – CIDTT đáp ứng đầy đủ yêu cầu ở cả hai gói thầu.

Sau khi vượt qua vòng kỹ thuật, liên danh này trúng thầu với giá 159,954 tỷ đồng đối với gói XDBM - 04 và 175,144 tỷ đồng đối với gói XDVĐ - 04. Ngày 8/9/2016, ông Nguyễn Chiến Thắng ký hai hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với tổng giá trị hơn 335 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2024, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán hơn 69,07 tỷ đồng cho gói XDBM - 04 và hơn 65,37 tỷ đồng cho gói XDVĐ - 04.

Theo cáo buộc, sau mỗi đợt tạm ứng, thanh toán, ông Nguyễn Tiến Sơn đã nhiều lần chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.