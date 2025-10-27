Mưa lũ, sạt lở chia cắt hàng loạt xã ở Đà Nẵng, cao tốc La Sơn – Túy Loan qua Huế tê liệt

Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Huế bị sạt lở, chia cắt; một số khu vực bị ngập sâu, mất điện, người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Sạt lở, chia cắt các xã miền núi

Sáng 27/10, ông Phùng Văn Huy, Bí thư xã Trà My (Đà Nẵng) cho biết Quốc lộ 24C đoạn qua thôn 2, xã Trà My đi tỉnh Quảng Ngãi đã bị sạt nghiêm trọng, đất đá từ ta luy dương sạt lở lấp mặt đường và cống, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Cùng thời điểm, mưa lũ khiến đường ĐH5 qua thôn 1, xã Trà Vân cũng ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở lớn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại xã biên giới La Dêê, mưa lớn làm mất điện toàn xã, hiện lực lượng điện lực đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai xã đã cử lực lượng xuống từng thôn nắm tình hình, trong khi lượng mưa vẫn tăng dần từ đêm qua.

Đặc biệt, trên tuyến Tỉnh lộ ĐT606, đoạn km6 thuộc xã A Vương đã xuất hiện tình trạng sạt lở taluy âm, đe dọa xâm thực sâu vào tuyến giao thông huyết mạch dẫn lên các xã Tây Giang và xã Hùng Sơn, khiến các xã này có nguy cơ cô lập sâu. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

QL 24C đoạn đi qua xã Trà My đi Quảng Ngãi bị sạt lở núi nghiêm trọng.

Tại xã Thượng Đức, từ chiều tối 26/10, mực nước sông dâng cao gây ngập lụt cục bộ, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Lực lượng công an và quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hiện xã Thượng Đức có hơn 2.120 hộ với khoảng 4.300 người bị chia cắt. Chính quyền đã tổ chức di dời ghép 113 hộ đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân vùng trũng di chuyển tài sản, phòng ngừa nguy cơ sạt lở và mưa lũ tiếp diễn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các xã Trà My, Trà Leng, phường Hải Vân cũng đã sơ tán 143 hộ dân với hơn 560 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cao tốc tê liệt

Sáng cùng ngày, Quốc lộ 40B đoạn qua đèo Liêu (xã Thạnh Bình) cũng xảy ra sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông. Nước sông dâng cao, chảy xiết, khiến taluy âm tuyến ĐT601 (phường Hải Vân) bị sạt lở mạnh về phía lòng sông, uy hiếp an toàn công trình cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tại Km 12, tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua địa bàn giáp xã Hưng Lộc và xã Khe Tre (TP Huế) đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, khiến giao thông trên tuyến tạm thời bị tê liệt.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm 26/10 và sáng 27/10 khiến đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, tạo thành lớp bùn đất dày hàng chục mét, chặn toàn bộ lối lưu thông theo cả hai hướng.

Lượng lượng CSGT Công an TP Huế và CSGT Công an TP Đà Nẵng phong tỏa khu sạt lở nguy hiểm và tổ chức phân luồng từ xa, đặt biển báo từ đầu tuyến phía cảnh báo và hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Do khu vực sạt lở nằm ở vị trí đèo dốc, địa hình hiểm trở; khối lượng đất đá bị sụt xuống ước tính hàng nghìn mét khối. Nhiều đoạn taluy bị nước mưa khoét sâu, tạo ra các rãnh xói lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu trời mưa chưa dứt... Đặc biệt, mưa lớn khiến trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan hiện xuất hiện vết nứt dài, buộc lực lượng CSGT Công an TP Huế và CSGT Công an TP Đà Nẵng phong tỏa khu sạt lở nguy hiểm và tổ chức phân luồng từ xa, đặt biển báo từ đầu tuyến phía cảnh báo và hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, mưa lớn kết hợp với việc các hồ, thủy điện đầu nguồn xả lũ, khiến khu vực hạ du ven sông Vu Gia – Thu Bồn cũng bị ngập lụt.

Tại xã Đại Lộc, nước đã tràn vào nhiều tuyến đường, người dân đi làm buộc phải quay đầu do không thể vượt qua vùng ngập.

Lực lượng công an sơ tán, di dời dân ở khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn bị ngập lụt.

Sáng 27/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân khẩn trương xử lý lượng rác thải, cây ngã đổ ứ đọng, nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại xã Hòa Tiến.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại các khu vực miền Trung có mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các vị trí có địa hình yếu, mái dốc cao như khu vực La Sơn – Túy Loan; đồng thời nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ở khu vực đồng bằng là rất cao.