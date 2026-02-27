Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương bước đi công nghệ của Bệnh viện Đức Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, ghi nhận những bước tiến nổi bật về kỹ thuật cao và chuyển đổi số, đặc biệt là mô hình vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương những nỗ lực của BVĐK Đức Giang

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm và chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang, đơn vị y tế tiêu biểu của Hà Nội về đổi mới quản trị và ứng dụng công nghệ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật mà BV đạt được trong năm 2025. Với quy mô 45 khoa, phòng và hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, năm qua BVĐK Đức Giang đã thực hiện gần 468.000 lượt khám bệnh và hơn 12.600 ca phẫu thuật.

Đằng sau những con số ấy là hàng trăm nghìn người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, là rất nhiều gia đình giữ lại được hy vọng và niềm tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ghi nhận dấu ấn kỹ thuật cao của BV khi thực hiện thành công 30 ca ghép thận; triển khai thường quy nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép giác mạc, can thiệp mạch não...

Đặc biệt, BV còn là một trong đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số với hệ thống bệnh án điện tử, ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, nhất là mô hình thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV.

Hướng tới BV thông minh

Một nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội dành sự quan tâm đặc biệt là việc BVĐK Đức Giang tiếp tục triển khai giai đoạn thí điểm mở rộng vận chuyển mẫu bệnh phẩm, máu, thuốc và vật tư y tế bằng UAV.

Chương trình thí điểm được thực hiện từ 5/1/2026 đến 31/3/2026, kết nối từ BVĐK Đức Giang tới các cơ sở y tế trên địa bàn như Gia Lâm, Bắc Thăng Long, Đông Anh và các trạm y tế xã Phù Đổng, Thiên Lộc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nghe báo cáo về triển khai mô hình vận chuyển UAV

Mục tiêu của mô hình là rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, nâng cao tính chủ động trong xử lý chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi giao thông đô thị gặp khó khăn. Khi mẫu xét nghiệm được chuyển nhanh và an toàn, người bệnh có thể nhận kết quả sớm hơn, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả cứu chữa.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BVĐK Đức Giang, cho biết hoạt động bay được tổ chức nghiêm ngặt theo khung giờ cố định từ thứ hai đến thứ sáu, độ cao tối đa 120m, hành lang bay dưới 100m, mỗi ngày tối đa hai tuyến nhằm kiểm soát rủi ro. Hệ thống UAV tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực, khoang chứa chuyên dụng bảo đảm điều kiện bảo quản mẫu bệnh phẩm và thuốc.

Việc tiếp tục triển khai thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV thể hiện quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo vào hoạt động chuyên môn. BV kỳ vọng mô hình này sẽ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân từ tuyến cơ sở.

Để bảo đảm tính đồng bộ và an toàn, BV đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ XB và Công ty Cổ phần Giải pháp LAE trong cung cấp và vận hành hệ thống UAV; Tổng công ty Viễn thông MobiFone đảm nhiệm hạ tầng 5G phục vụ truyền dữ liệu thời gian thực; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp hạ tầng trạm định vị vệ tinh quốc gia VNGEONET bảo đảm độ chính xác và an toàn bay.

Theo Giám đốc BV, giai đoạn thí điểm được chia thành ba bước gồm khảo sát, ổn định tuyến cơ bản và mở rộng vận hành hỗn hợp, nhằm đánh giá toàn diện các tiêu chí về an toàn, thời gian, chi phí và hiệu quả chuyên môn. Kết quả tổng kết sẽ là cơ sở để đề xuất lộ trình hoàn thiện và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng các thầy thuốc BVĐK Đức Giang nhân ngày 27/2

Hình thành hệ sinh thái kỹ thuật cao phía Đông Bắc Thủ đô

Trên nền tảng BV đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh định hướng BVĐK Đức Giang cần tiếp tục phát triển các trung tâm chuyên sâu chiến lược như Huyết học và Tế bào gốc, Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, qua đó hình thành hệ sinh thái kỹ thuật cao khu vực phía Đông Bắc Thủ đô. BV cũng cần mở rộng không gian phát triển tích hợp giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Việc BVĐK Đức Giang tiên phong triển khai mô hình vận chuyển y tế bằng UAV không chỉ là một sáng kiến công nghệ đơn lẻ. Đó là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng BV thông minh, tối ưu hóa logistics y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới hệ sinh thái y tế hiện đại.