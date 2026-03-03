Cựu Tổng thống Nga cảnh báo ông Trump có thể châm ngòi Thế chiến III

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump có thể châm ngòi Thế chiến III bằng các chiến dịch “tội phạm” nhằm thay đổi chế độ, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS công bố hôm đầu tuần, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – được hỏi liệu Thế chiến III đã bắt đầu hay chưa.

“Về mặt kỹ thuật thì chưa, nhưng nếu ông Trump tiếp tục con đường điên rồ của mình với các hoạt động thay đổi chế độ mang tính tội phạm, thì điều đó chắc chắn sẽ bắt đầu. Và bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là ngòi nổ. Bất kỳ sự kiện nào”, ông nói.

Ông cho rằng cuộc tấn công vào Iran là một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn do Mỹ và các đồng minh tiến hành nhằm “duy trì vị thế thống trị toàn cầu”.

Theo ông Medvedev, ông Trump đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng” khi ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hành động mà ông cho rằng đã “đặt tất cả người Mỹ vào tình thế rủi ro”.

“Vị giáo chủ quá cố được xem là người cha tinh thần của gần 300 triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Và giờ đây, ông cũng là một vị tử vì đạo”, ông Medvedev nói.

Sau cái chết của ông Khamenei, “không còn nghi ngờ gì nữa rằng Iran sẽ tăng gấp ba nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Medvedev nhận định.

Khi được hỏi liệu Iran có thể trụ vững trước xung đột và cái chết của các lãnh đạo hay không, ông cho rằng cái giá để tái thiết sẽ “rất cao”, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ thành công.

“Điều đó đòi hỏi mức độ đoàn kết xã hội rất cao. Và chính người Mỹ đã mang lại cho họ sự đoàn kết đó”, ông nói.

Trước câu hỏi liệu Nga có nguy cơ bị tấn công theo cách tương tự như Iran trong bối cảnh đàm phán hay không, ông Medvedev trả lời rằng chỉ có “một bảo đảm duy nhất” để điều đó không xảy ra. “Mỹ sợ Nga và hiểu rõ cái giá của một cuộc xung đột hạt nhân”, ông nói.

Theo RT