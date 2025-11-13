Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển phường Hội An Tây

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển phường Hội An Tây và xã Duy Nghĩa.

Theo UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 28/10-31/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến toàn bộ tuyến bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa và bờ biển Hội An Tây bị sạt lở nặng, đe dọa trực tiếp đến người dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, UBND các xã đã di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực đến nơi an toàn và sử dụng các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển phường Hội An Tây và xã Duy Nghĩa.

Cụ thể, theo các quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Hội An Tây tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kè An Lương, xã Duy Nghĩa đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong đó, theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, tình hình thiên tai; chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống, mưa lớn; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán;

Tăng cường công tác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, rà soát chủ động phương án bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt trượt để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.