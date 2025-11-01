Sạt lở kinh hoàng, một khu dân cư ở Đà Nẵng bị vùi lấp

Chiều 1/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn Atếêp bị vùi lấp.

Theo Chủ tịch xã A Vương (thành phố Đà Nẵng), khu dân cư bị ảnh hưởng có khoảng 10 hộ với khoảng 40 người dân sinh sống. Sự cố sạt lở đã khiến bùn đất từ trên núi trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, gây hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.

“Trận sạt lở tại thôn Atếêp không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây. Nhưng rất may địa phương nhận diện sớm rủi ro nên toàn bộ người dân đã được di chuyển kịp thời về vị trí an toàn trước khi sự cố xảy ra”, ông Quân nói.

Cũng theo ông Quân, chính nhờ hành động này mà toàn bộ người dân đã thoát khỏi nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đất đá kèm bùn phía thượng lưu theo nước đổ xuống vùi lấp nhà dân ở thôn Atếêp.

Ngoài vụ sạt lở lớn tại thôn Atếêp, ông Quân cho biết do mưa lũ kéo dài khiến trên địa bàn xã A Vương xảy ra nhiều vụ sạt lở lớn nhỏ khác, làm hư hỏng nhà dân, giao thông đi lại. Nhất là sạt lở khiến đường vào thôn Atếêp bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.