Robot Phone của Trung Quốc gây chú ý với cánh tay cơ học và camera khủng

Honor giới thiệu Robot Phone tích hợp cánh tay cơ học và camera 200 MP, có khả năng tự xoay theo chuyển động của người dùng nhờ hệ thống gimbal 4 bậc tự do và AI.

Cánh tay gắn camera lắc, thay đổi góc theo nhịp nhạc

Tại Mobile World Congress 2026 đang diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), Honor đã giới thiệu Robot Phone, mẫu smartphone tích hợp cánh tay cơ học có thể chuyển động linh hoạt.

Robot Phone được giới thiệu tại MWC 2026 đang diễn ra tại Barcelona. Ảnh: Honor.

Trong bối cảnh thị trường di động ít thay đổi về thiết kế, thiết bị này nổi bật nhờ khả năng tự xoay camera, theo dõi chủ thể và phản hồi bằng chuyển động vật lý thay vì chỉ hiển thị thông tin trên màn hình.

Trong màn trình diễn tại sự kiện, cánh tay gắn camera của Robot Phone có thể xoay 90 độ hoặc 180 độ, lắc và thay đổi góc liên tục theo nhịp nhạc. Thiết bị phản hồi câu hỏi theo thời gian thực và thể hiện các động tác như gật đầu hoặc lắc đầu khi tương tác.

Theo Honor, đây là bước phát triển theo hướng AI hiện thân, nghĩa là trí tuệ nhân tạo không chỉ xử lý dữ liệu mà còn thể hiện phản hồi thông qua hành vi cơ học cụ thể.

Gimbal gắn camera của Robot Phone có thể xoay 90 độ, 180 độ, lắc và thay đổi góc liên tục. Ảnh: Honor.

Honor đặt mục tiêu bán Robot Phone tại Trung Quốc trong nửa cuối năm nay, song chưa công bố giá chính thức cũng như cấu hình chi tiết về vi xử lý, RAM hay dung lượng pin. Điều này cho thấy hãng đang ưu tiên giới thiệu công nghệ cốt lõi trước khi hoàn thiện sản phẩm thương mại.

Vật liệu bền 2800 MPa

Trọng tâm của Robot Phone là cụm camera chính 200 megapixel, tích hợp chống rung cơ học và thuật toán AI theo dõi đối tượng. Thiết bị sử dụng hệ thống gimbal 4 bậc tự do, cho phép ổn định hình ảnh theo ba trục và thực hiện chuyển động xoay linh hoạt.

Khi người dùng di chuyển trong lúc quay video hoặc gọi trực tuyến, camera có thể tự điều chỉnh để giữ nhân vật ở trung tâm khung hình mà không cần tripod.

Camera chính của Robot Phone có độ phân giải 200 MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, quay video hiện nay. Ảnh: Honor.

Honor cho biết hãng đã tự phát triển mô tơ siêu nhỏ để điều khiển cánh tay robot. Vật liệu cấu thành có độ bền kéo đạt 2800 MPa, tương đương công nghệ bản lề trên mẫu Honor Magic V6. Độ bền này nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài với tần suất xoay và thay đổi góc liên tục.

Bên cạnh phần cứng cơ học, Honor cũng hợp tác với ARRI, thương hiệu thiết bị điện ảnh có hơn 100 năm lịch sử. Công nghệ xử lý màu sắc và ánh sáng của ARRI dự kiến sẽ được tích hợp lên Robot Phone, giúp cải thiện dải tương phản và độ chính xác màu khi quay video. Sự kết hợp giữa cảm biến 200 MP, gimbal 4DoF và thuật toán xử lý hình ảnh hướng tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung đang ngày càng tăng.

Nhờ khả năng chuyển động linh hoạt, Robot Phone được định hướng phục vụ nhóm người sáng tạo nội dung. Ảnh Honor.

Dù chưa công bố thông số về màn hình hay phần cứng xử lý, những gì Honor trình diễn cho thấy hãng đang thử nghiệm một hướng đi mới thay vì chỉ chạy đua cấu hình.

Robot Phone có thể vẫn cần thời gian để chứng minh tính thực tiễn khi thương mại hóa, nhưng việc tích hợp chuyển động cơ học, AI theo dõi chủ thể và hệ thống ổn định nhiều trục đã tạo ra một điểm khác biệt rõ ràng trong xu hướng điện thoại hiện nay.