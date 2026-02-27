Bộ trưởng GD-ĐT và Phó Chủ nhiệm VPCP làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Hai Ủy viên Trung ương Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Sỹ Hiệp được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 27/2, hai Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp vừa được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng về công tác cán bộ của Ban, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc kiện toàn nhân lực lãnh đạo của Ban.



Chúc mừng hai tân lãnh đạo Ban, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết ông Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Sỹ Hiệp là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nghị mong muốn hai tân Phó trưởng Ban sẽ tiếp cận nhanh với công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, năng lực, sở trường của mình đóng góp vào mục tiêu chung, đoàn kết, chung tay gắn bó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Kim Sơn bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị quan tâm điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp cận công việc nhanh, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp khẳng định sẽ luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban. Ông Hiệp bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ chung của Ban.