Giật cấp 16, bão Kalmaegi có thể mạnh thêm, gây mưa trên 600 mm

Dự báo chiều 6/11, bão Kalmaegi đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng - Khánh Hòa. Đến đêm và rạng sáng 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông, là cơn bão số 13 trên biển Đông trong năm.

Đến 8h cùng ngày, vị trí tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 480 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giơf tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo chiều 6/11 bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa. Đến đêm và rạng sáng 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Cơ quan dự báo lưu ý đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào biển Đông.

Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13 khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 13. Ảnh Hệ thống giám sát Việt Nam.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển TP Đà Nẵng - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển TP Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 13, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới; trong đó mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng khả năng cao không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua.