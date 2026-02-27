Khởi tố thêm 1 người liên quan vụ chìm tàu khiến 6 người chết ở hồ Thác Bà

Lái tàu chở đá bị khởi tố do không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết khi tai nạn xảy ra.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân), là lái tàu chở đá về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo công an tỉnh Lào Cai, Thâm là lái tàu chở đá liên quan vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngày 21/2 tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, khiến 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

Hồ Thác Bà. Công an Lào Cai.

Cơ quan điều tra xác định ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyên Mạnh Cường (SN 1979, ở xã Yên Bình) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, nhưng Thâm lại không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Bị can Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lào Cai.

Theo cảnh sát, tới khoảng 18h45, khi tàu chở đá đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, bị can Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều - đó là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) điều khiển.

Lúc này, hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu chở khách YB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Cách đây 4 ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Triệu Văn Nội (SN 1995, là lái tàu chở khách) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.