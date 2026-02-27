Đà Nẵng điều chỉnh Quy hoạch TP sau hợp nhất

Đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng lần này nhằm thống nhất chiến lược phát triển theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với Đà Nẵng sau hợp nhất. Nhất là đảm bảo Đà Nẵng phát triển dựa trên tổ chức lại không gian TP theo mô hình đa cực, đa trục và đa chức năng; đồng thời gắn mô hình phát triển của Đà Nẵng theo mô hình kinh tế tri thức, kinh tế hiện đại, logistics và tài chính.

Bên cạnh đó, điều chỉnh để đảm bảo phát triển Đà Nẵng trong bối cảnh mới, phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, Đà Nẵng điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng so với Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp.

“Đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao của đất nước; điểm đến hấp dẫn của thế giới; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; bảo đảm quốc phòng và an ninh vững chắc”, ông Minh cho hay.

Theo nghị quyết, phạm vi điều chỉnh là toàn bộ hơn 11.859 km2 diện tích tự nhiên của TP Đà Nẵng sau hợp nhất (gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã: 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu).

Về chỉ tiêu cụ thể, Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 11% - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân khoảng 14-15%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% vào tăng trưởng, tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 35-40% GRDP;... Đồng thời, Đà Nẵng trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số, an toàn thông tin và kinh tế số; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh, sinh thái.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, trả lời ý kiến đại biểu liên quan đến dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra, quy hoạch TP Đà Nẵng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí chủ đạo đánh giá kết quả phát triển; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ; Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển kinh tế tư nhân; Bảo vệ và cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng chống thiên tai.

Ông Nguyễn Thành Tiến cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch lần này của riêng TP Đà Nẵng. Tuy nhiên cần phù hợp quy hoạch chung của vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch cần làm rõ chiến lược hình thành dân số phù hợp với đô thị đặc biệt vào năm 2050. Bên cạnh đó, điều chỉnh cần cần nói rõ đặc tính đô thị Đà Nẵng khi định hình “đô thị đặc biệt” mang bản sắc riêng của Đà Nẵng. Về thực thi, ông Tiến cho rằng, trong quy hoạch cũng cần có cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế phình to, gây áp lực cho hạ tầng đô thị, tránh phát triển kéo dài, mà theo định hướng phát triển đô thị lõi và đô thị vệ tinh; đối với cụm công nghiệp cần tập trung, tránh dàn trải với số lượng quá nhiều cụm công nghiệp nhỏ.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đà Nẵng cũng xác định 3 đột phá phát triển gồm: tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát triển kinh tế theo cấu trúc vùng đặc trưng

Đà Nẵng cũng định hình phát triển theo mô hình cấu trúc không gian 3 vùng gắn với hình thành các hành lang kinh tế và 3 cụm động lực phát triển. Cụ thể gồm: Vùng kinh tế công nghiệp - đô thị, dịch vụ ven biển phía Đông là vùng động lực kinh tế lớn và chủ yếu của Đà Nẵng, phạm vi không gian bao gồm khu vực đô thị và đồng bằng ven biển. Là trung tâm chiến lược, có hệ thống hạ tầng kết nối quốc tế, quốc gia đồng bộ; tập trung các hoạt động công nghiệp và dịch vụ, vùng đóng vai trò hạt nhân kinh tế đa chức năng.

Vùng nông nghiệp, lâm nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Tây là toàn bộ khu vực trung du và miền núi phía Tây của thành phố, là vùng kinh tế với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là chủ yếu, gắn với đời sống nông thôn; phát triển lâm nghiệp, trồng cây dược liệu quý (như Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, sa nhân, đẳng sâm…); vùng có diện tích rừng lớn, có tiềm năng về phát triển ngành kinh tế mới “Mua bán tín chỉ carbon”…;

Và vùng biển và hải đảo là toàn bộ khu vực ven biển được phân cấp cho thành phố quản lý và vùng quần đảo Hoàng Sa. Là vùng không gian phát triển kinh tế biển tổng hợp, du lịch và dịch vụ biển chất lượng cao,…; tổ chức các hoạt động khai thác hải sản và phát huy vai trò chiến lược của đặc khu Hoàng Sa, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; được định hướng ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học biển, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng xác định 3 cụm động lực nhằm thúc đẩy phát triển địa phương trở thành thành phố đẳng cấp của châu Á. Đó là cụm động lực đô thị, dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch, di sản, văn hóa, phía Bắc (khu vực trung tâm Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn); cụm động lực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị mới liên kết Bắc - Nam (khu vực Nam Hội An: Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn); và cụm động lực công nghiệp, dịch vụ, logistics, khoa học công nghệ phía Nam (Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành…).

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đối với Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn đưa các điều chỉnh về kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, định hướng phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội… cho phù hợp với định hướng và hoàn thành mục tiêu đến năm 2050 sẽ trở thành thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực Châu Á; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại Kỳ họp, nhiều ý kiến phản biện, đóng góp cho dự thảo được đưa ra, nhất là các vấn đề về giao thông nội đô, phát triển đồng đều các khu vực của Đà Nẵng... Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cho biết sẽ đưa các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu vào nghị quyết thực hiện cụ thể của UBND TP.