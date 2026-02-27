Tổng bí thư Tô Lâm: Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị ngành y tế bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, chất lượng và công bằng, không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc.

Chiều 27/2, Tổng bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Phát biểu tại đây, Tổng bí thư gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy thuốc cả nước, những người hàng ngày trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ sự trường tồn của dân tộc.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm "Lương y phải như từ mẫu", "cán bộ y tế cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình", Tổng bí thư khẳng định lời căn dăn của Bác giản dị mà hàm chứa một chân lý lớn, một chuẩn mực cao, một mệnh lệnh đạo đức thiêng liêng. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng tri thức mà còn bằng tấm lòng, không chỉ làm nghề mà còn gánh vác sứ mệnh cống hiến vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Theo Tổng bí thư, trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn trăm bề, đến hôm nay, đã xây dựng được một hệ thống y tế ngày càng hoàn chỉnh, rộng khắp, từng bước hiện đại, đủ sức thực hiện những kỹ thuật tiên tiến mà trước đây chỉ có ở những nền y học ở các nước phát triển làm được. Ngành y tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của nhân dân.

"Ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái; là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm; là nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người. Người thầy thuốc không chỉ chữa lành những tổn thương của thể xác, mà còn xoa dịu những lo âu, nỗi đau về tinh thần; không chỉ kéo dài sự sống, mà còn nâng đỡ niềm tin của người bệnh, của nhân dân", Tổng bí thư nói và cho biết đằng sau mỗi thành tựu là những đêm không ngủ, những giờ phút căng thẳng, những hy sinh lặng lẽ.

Tổng bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị. Ảnh: TTXVN.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với ngành y tế ngày càng cao, nhất là khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Người dân không chỉ mong được chữa bệnh mà còn mong được chăm sóc toàn diện, được phục vụ với chất lượng ngày càng cao, nhân văn và hiện đại hơn.

Tổng bí thư đề nghị, ngành y tế phải kiên định mục tiêu cao nhất: Đó là thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng và công bằng. Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc; không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Cùng với yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, Tổng bí thư lưu ý phải tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm; mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa trong những thời khắc khó khăn nhất của người bệnh, ở lằn ranh sinh - tử.

Nhấn mạnh yếu tố con người là quyết định, Tổng bí thư cho rằng dù khoa học có tiến bộ từng ngày, trang thiết bị có hiện đại từng giờ, nhưng yêu tố quyết định cuối cùng vẫn là người thầy thuốc. Đội ngũ cán bộ y tế cần vững y lý, giỏi y thuật, sáng y đức, sâu trách nhiệm, vững vàng bản lĩnh và tận tụy với người bệnh.

Song song với đó, Tổng bí thư yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Ghi nhận những kết quả của Bệnh viện Hữu Nghị, Tổng bí thư tin tưởng Bệnh viện Hữu nghị sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng bí thư đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị.