Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố vì sai phạm tại 2 dự án xây bệnh viện

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế vì liên quan sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT, cùng một số bị can liên quan.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP.

Hai bị can bị đề nghị truy tố về hai tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can này từng bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Nhận hối lộ.

Sai phạm từ thuê tư vấn nước ngoài đến hợp thức hồ sơ chỉ định thầu

Theo Kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hai dự án Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thuê tư vấn nước ngoài. Tuy nhiên, Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để trình bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập hai dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc hai dự án được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện và hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định pháp luật. Từ đó, liên danh VK Studio - Viện TTB được thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014 tương ứng và phối hợp với Đào Xuân Sinh hoàn thiện hồ sơ chỉ định các gói thầu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị can liên quan gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70,2 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định nhiều sai phạm trong quá trình thẩm tra dự toán và phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án và chi phí thiết kế của hai dự án.

Cụ thể, Ban Y tế trọng điểm (YTTĐ) xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước để lập dự án đầu tư hai bệnh viện không có căn cứ. Dù vậy, Ban vẫn đề nghị và được Viện Kinh tế xây dựng do ông Lê Văn Cư và ông Hoàng Xuân Hiệp ký văn bản thẩm tra dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Trên cơ sở kết quả thẩm tra này, Ban YTTĐ phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư hai dự án.

Đối với chi phí lập dự án, Ban YTTĐ không lập dự toán theo quy định mà sử dụng đề xuất tài chính của Liên danh VK Studio - Viện TTB để đề nghị thẩm tra. Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục ký văn bản thẩm tra chi phí lập dự án. Căn cứ kết quả này, Ban YTTĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói TV5/2014 và TV4/2014.

Tương tự, Ban YTTĐ không lập dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của hai dự án mà sử dụng báo giá dịch vụ của VK Việt Nam. Viện Kinh tế xây dựng sau đó ký văn bản thẩm tra chi phí thuê tư vấn nước ngoài thiết kế kiến trúc. Từ kết quả thẩm tra, Ban YTTĐ phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài và kết quả chỉ định thầu các gói TVBM - 04 và TVVĐ - 04.

Cơ quan điều tra xác định Viện Kinh tế xây dựng đã ban hành các văn bản thẩm tra khi không có đầy đủ hồ sơ tài liệu và cơ sở pháp lý theo quy định. Trên cơ sở các văn bản này, Ban YTTĐ phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định thầu, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Dự án chậm tiến độ, lãng phí hơn 733 tỷ đồng

Kết luận điều tra cũng cho thấy nhiều vi phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu XDBM - 01 và XDVĐ - 01 thuộc hai dự án.

Theo cơ quan điều tra, để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh tham mưu để Ban YTTĐ trình Bộ Y tế phê duyệt KHLCNT của hai dự án nhưng không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và yêu cầu đồng bộ của dự án.

Dù tờ trình thiếu căn cứ về việc phân chia gói thầu, Nguyễn Doãn Tú vẫn chủ trì họp thẩm định KHLCNT của hai dự án nhưng không lập báo cáo thẩm định theo quy định. Sau đó, ông có phiếu trình để bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định phê duyệt KHLCNT khi chưa bảo đảm yêu cầu pháp lý.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh phối hợp với Đào Xuân Sinh lập và phê duyệt HSMT, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các gói thầu XDBM - 01 và XDVĐ - 01 trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện có nhiều sai phạm, gây khó khăn và vướng mắc trong triển khai, khiến dự án chậm tiến độ, phải dừng thực hiện, không đạt mục tiêu đề ra và gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 733,5 tỷ đồng.