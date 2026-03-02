Sau hợp nhất, Đà Nẵng sẽ đầu tư 2 sân bay như thế nào?

Sau hợp nhất, Đà Nẵng trở thành một trong số ít địa phương sở hữu 2 sân bay quốc tế. TP sẽ giữ nguyên quy hoạch đối với sân bay Đà Nẵng, còn sân bay Chu Lai sẽ nâng cấp mạnh mẽ.

Giữ nguyên quy mô sân bay Đà Nẵng

Ngày 27/2, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm nhằm tái cấu trúc không gian phát triển đa cực - đa trục - đa chức năng, hướng đến hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ (cảng biển, sân bay, giao thông liên vùng) để định vị vai trò trung tâm kinh tế - logistics miền Trung - Tây Nguyên.

Theo điều chỉnh quy hoạch, sân bay Đà Nẵng cơ bản giữ nguyên vị trí và quy mô so với quy hoạch riêng của sân bay đã được Bộ Xây dựng phê duyệt Quyết định 222/QĐ-BXD ngày 12/2/2026).

Cụ thể, sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) được nâng cấp để giữ vai trò cửa ngõ hàng không chính phía Bắc TP Đà Nẵng, hỗ trợ cụm động lực đô thị - dịch vụ - du lịch - tài chính.

Đến 2030, sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) được nâng cấp để phục vụ khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Bên cạnh đó, sân bay Đà Nẵng được giữ nguyên trạng là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự, cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có thể khai thác tàu bay lớn như B747, B787, A350 và tương đương.

Đến 2030, sân bay Đà Nẵng có công suất phục vụ khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm; tầm nhìn đến năm 2050, giữ 20 triệu hành khách/năm; đồng thời tăng mạnh hàng hóa lên 330.000 tấn/năm (tập trung logistics quốc tế, hỗ trợ kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao).

Do quỹ đất hạn chế (tổng diện tích khoảng 806-842 ha), nên sân bay Đà Nẵng không xây thêm đường băng mới để tránh tác động lớn đến đô thị và quỹ đất, mà sẽ đầu tư các đường lăn thoát và đường lăn nối để tăng năng lực khai thác, giảm thời gian chờ, tăng hiệu quả khai thác và giảm áp lực đô thị.

Theo phương án mở rộng đến 2030, sân bay Đà Nẵng sẽ mở rộng sân đỗ máy bay về phía Nam, tối ưu hóa phương án đỗ để đạt khoảng 52 vị trí (tăng 22 vị trí so với hiện tại).

Đối với nhà ga hành khách, sân bay Đà Nẵng sẽ mở rộng nhà ga quốc nội T1 về phía Nam với diện tích tăng thêm khoảng 120.000 m2, nâng công suất phục vụ của nhà ga lên 14 triệu khách/năm. Đối với nhà ga quốc tế T2, sẽ nâng cấp đạt 6 triệu khách/năm.

Các hạng mục mở rộng sân đỗ, nhà ga T1/T2 dự kiến sẽ khởi công trong quý II-III/2026 và hoàn thành dần đến 2030. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, và hình thức xã hội hóa (PPP), phù hợp cơ chế đặc thù của Đà Nẵng.

Phối cảnh Nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 tấn/năm (giai đoạn 1) tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đặc biệt, với định hướng phát triển khai thác hàng hoá, sân bay Đà Nẵng đã và đang xây mới nhà ga hàng hóa phía Bắc với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 631 tỷ đồng, trên diện tích 2,46 ha, công suất thiết kế 100.000 tấn/năm trong giai đoạn đến 2030 và nâng lên 330.000 tấn/năm đến 2050. Dự kiến nhà ga hàng hoá này sẽ hoàn thành trong năm 2026 và bắt đầu đưa vào khai thác vào đầu 2027.

Với sự điều chỉnh này, sân bay Đà Nẵng đóng vai trò kết nối các loại hình giao thông hiện hữu gồm: cao tốc Đà Nẵng - Chu Lai, cảng Liên Chiểu, đồng thời là cửa ngõ chính hỗ trợ tăng trưởng GRDP 11-12%/năm, kinh tế số 35-40% GRDP, và cụm động lực phía Bắc (Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn).

10 tỷ USD xây sân bay Chu Lai

Sân bay Chu Lai (hiện là cảng hàng không quốc tế Chu Lai, thuộc Quảng Nam cũ) thuộc xã Núi Thành, có đường cất hạ cánh 3.050 m x 45 m, nhà ga hành khách công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm và đang đón khoảng 800.000 - 1,2 triệu hành khách/năm.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050, sân bay Chu Lai là cửa ngõ hàng không quan trọng phía Nam TP Đà Nẵng; hỗ trợ Khu kinh tế mở Chu Lai; điểm nhấn của cụm động lực phía Nam (Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành), tập trung công nghiệp, dịch vụ, logistics, khoa học công nghệ; đồng thời hỗ trợ giảm tải cho sân bay Đà Nẵng, kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường Trường Sơn Đông… hình thành hành lang logistics mạnh mẽ tại miền Trung và kết nối khu vực Đông Nam Á.

Với định hướng đó, từ 2021-2030, sân bay Chu Lai được định hướng phát triển thành cảng hàng không quốc tế cấp 4F (khai thác tàu bay lớn như B747-8, A380); công suất 10 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm…

Một góc Cảng hàng không Chu Lai. Nguồn Vietair

Đến 2050, công suất phục vụ của sân bay Chu Lai tăng lên 30 triệu hành khách/năm, tập trung hàng không quốc tế và logistics, giảm tải cho sân bay Đà Nẵng. Đặc biệt, Sân bay Chu Lai được đầu tư để trở thành trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao, gắn với kinh tế biển và tín chỉ carbon. Nhất là góp phần quan trọng cho vùng kinh tế công nghiệp - logistics phía Nam, hỗ trợ mục tiêu GRDP 11-12%/năm và kinh tế số 35-40% của Đà Nẵng.

Để hiện thực quy hoạch, TP Đà Nẵng đang đề xuất đầu tư sân bay Chu Lai theo hình thức PPP, với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD (bao gồm khu thương mại tự do 225 ha, khu đô thị dịch vụ sinh thái 185 ha, khu công nghiệp 360 ha) với sự quan tâm của nhiều đối tác trong nước và nước ngoài như: Sun Group, Vietjet, đề xuất tham gia).

Như vậy, việc điều chỉnh quy hoạch lần này cho thấy Đà Nẵng đang kỳ vọng 2 sân bay Chu Lai và Đà Nẵng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, sớm đưa Đà Nẵng trở thành “trung tâm vùng/cực tăng trưởng” của cả nước và khu vực châu Á trong thời gian tới.