Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, Bí thư xã Thanh Thủy (Phú Thọ) khẳng định mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đủ tâm, đủ tầm đại diện cho nhân dân.

Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Tại xã Thanh Thủy (Phú Thọ), mọi khâu được thực hiện đồng bộ, đúng quy định. VietTimes đã trao đổi với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Hùng Sơn về nhiệm vụ trọng tâm và kỳ vọng trước ngày bầu cử.

- Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Thanh Thủy được triển khai ra sao, thưa ông? Những nhiệm vụ trọng tâm nào đã hoàn thành và thời gian tới, xã tập trung vào những nội dung gì?

- Xã Thanh Thủy đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đồng bộ, đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm yêu cầu xuyên suốt dân chủ – đúng luật – an toàn – tiết kiệm – hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn chuẩn bị đã được thực hiện cơ bản đầy đủ, tạo nền tảng để tổ chức ngày bầu cử nghiêm túc, thông suốt.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy Trịnh Hùng Sơn.

Thời gian tới, xã tập trung hoàn thiện các khâu then chốt: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cử tri; rà soát chặt chẽ danh sách cử tri và điều kiện tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, phân công rõ trách nhiệm; đồng thời siết chặt phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, chủ động xử lý tình huống phát sinh. Mục tiêu của xã là tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối, tỷ lệ tham gia cao, thể hiện rõ quyền làm chủ của Nhân dân.

- Ông đánh giá thế nào về chất lượng các ứng cử viên tham gia bầu cử lần này? Quy trình hiệp thương, lập danh sách chính thức được thực hiện ra sao để bảo đảm đúng quy định?

- Các ứng cử viên được giới thiệu tham gia bầu cử là các đại biểu nổi trội về uy tín và năng lực thực tiễn: là những người được thử thách qua công việc, có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tác phong gần dân, sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân; đồng thời gương mẫu về đạo đức, kỷ luật, có khát vọng cống hiến và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Về quy trình lựa chọn, hiệp thương và lập danh sách chính thức, xã thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và chặt chẽ, đúng trình tự theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Mọi bước được tổ chức trên nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quyền tham gia và giám sát của Nhân dân, đồng thời thẩm tra, xác minh nghiêm túc để danh sách cuối cùng đúng tiêu chuẩn, đúng quy định, đúng tiến độ. Mục tiêu là lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, và thực thi trách nhiệm đại biểu một cách thực chất, hiệu quả, vì lợi ích chung của Nhân dân.

- Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ông ghi nhận những tâm tư, kỳ vọng nổi bật nào của người dân đối với các ứng cử viên và nhiệm kỳ mới?

- Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi ghi nhận kỳ vọng nổi bật của Nhân dân là đại biểu phải gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm và chịu trách nhiệm cao nhất. Cử tri mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng vai trò đại diện, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe kịp thời, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bảo đảm đúng quy định và có kết quả rõ ràng.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Thủy đang được hoàn thiện ở tất cả các khâu, từ nhân sự, tuyên truyền đến cơ sở vật chất.

Đối với nhiệm kỳ mới, cử tri kỳ vọng bộ máy và đại biểu hành động quyết liệt, hiệu quả, ưu tiên những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống: nâng chất lượng dịch vụ công, siết chặt kỷ cương hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; quan tâm an sinh xã hội, việc làm và thu nhập; giữ vững an ninh, trật tự; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

- Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cử tri xã Thanh Thủy trước ngày bầu cử?

- Tôi mong mỗi cử tri xã Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, dành thời gian tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ, đúng quy định. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và lựa chọn của Nhân dân đối với những người đại diện cho mình, đồng thời thể hiện ý thức xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp vững mạnh.

Tôi cũng đề nghị cử tri chủ động tìm hiểu thông tin về người ứng cử, cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn khách quan, sáng suốt. Xã Thanh Thủy cam kết chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn, tạo thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Theo ông, đâu là yếu tố quyết định thành công của cuộc bầu cử tại địa phương?

- Theo tôi, thành công của cuộc bầu cử tại Thanh Thủy được quyết định bởi sự đồng thuận và tham gia đầy đủ, có trách nhiệm của cử tri, cùng với công tác tổ chức chặt chẽ, đúng quy định ở tất cả các khâu. Khi mỗi cử tri thực hiện quyền bầu cử một cách sáng suốt, và các lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử bảo đảm kỷ luật, công khai, minh bạch, an toàn, thì cuộc bầu cử sẽ đạt mục tiêu cao nhất: dân chủ thực chất, lựa chọn đúng người xứng đáng, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Xin cảm ơn ông!