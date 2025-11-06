Bão Kalmaegi giật trên cấp 17, gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa 6/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ 25 km/h.

Đến 22h cùng ngày, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão đi vào đất liền và suy yếu dần, cường độ cấp 13, giật trên cấp 17.

Một ngày sau, bão trên khu vực nam Lào, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 13: Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Do ảnh của bão, trên đất liền từ chiều 6/11, khu vực Đà Nẵng → Đắk Lắk gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 15–16 Nam Quảng Trị → bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Từ tối 6/11 phía tây Quảng Ngãi → Gia Lai: gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8–9, giật cấp 11.

Ảnh hưởng của bão cũng gây mưa lớn trong ngày 6-7/11, Đà Nẵng - Đắk Lắk 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng 150–300 mm, có nơi trên 450mm. Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Ở diễn biến khác, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo về phòng chống bão Kalmaegi "sớm hơn, quyết liệt hơn".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 di chuyển nhanh hơn (30km/h), duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Đối với khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ), các địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai sáng 6/11 cho biết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện tàu thuyền/291.384 lao động tránh trú an toàn. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Về lũ, dự báo ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức báo động 2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động 1.