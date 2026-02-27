Viện Sốt rét Trung ương ký kết chiến lược, củng cố vị thế đầu ngành

Dịp 27/2, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương không chỉ nhìn lại chặng đường gần 70 năm đẩy lùi sốt rét, mà còn công bố quyết định bổ nhiệm GS, PGS và ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu với Đại học Y Dược.

Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới về đào tạo, nghiên cứu và hội nhập của một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực ký sinh trùng, côn trùng y học.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận đóng góp của Viện trong suốt gần bảy thập kỷ. Được thành lập ngày 1/7/1957 bởi GS Đặng Văn Ngữ, Viện là cái nôi của nghiên cứu sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng học của Việt Nam.

Việt Nam từng ghi nhận hàng triệu ca sốt rét mỗi năm, nhưng ba năm gần đây chỉ còn 400–500 ca, tử vong giảm mạnh và 26 tỉnh, thành phố không còn sốt rét nội địa. Mục tiêu loại trừ sốt rét toàn quốc vào năm 2030 đang đến gần.

Công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng và bệnh do côn trùng truyền được triển khai theo hướng One Health, tăng cường giám sát dịch tễ, phân vùng nguy cơ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong chẩn đoán, điều trị giúp giảm tỷ lệ nhiễm và biến chứng, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Viện là cơ sở đào tạo sau đại học uy tín với hai chuyên ngành mũi nhọn là Côn trùng học và Ký sinh trùng y học. Đến nay, Viện đã đào tạo 18 khóa nghiên cứu sinh với 200 nghiên cứu sinh theo bốn chuyên ngành, trong đó có 91 Tiến sĩ đã tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Đặng Văn Ngữ với bề dày 60 năm đã đào tạo hàng nghìn điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế.

Bệnh viện chuyên khoa Ký sinh trùng mang tên nhà khoa học Đặng Văn Ngữ mỗi năm khám và điều trị khoảng 70.000 lượt bệnh nhân mắc các bệnh như giun đũa chó mèo, sán dây chó, giun lươn, sán lá gan lớn, ấu trùng sán lợn. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đang hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Với những đóng góp to lớn, Viện đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Những phần thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để thế hệ hôm nay tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt quốc gia trong nghiên cứu, giám sát và loại trừ các bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng, côn trùng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Viện tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị minh bạch, hiệu quả; thực hiện nghiêm phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát triển mạnh đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành, coi đây là trụ cột cho phát triển bền vững.

PGS.TS Hoàng Đình Cảnh báo cáo hành trình 70 năm của Viện

Hợp tác để chinh phục đỉnh cao mới

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, khẳng định việc ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị.

Mục tiêu là nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, thúc đẩy đào tạo lâm sàng, nghiên cứu khoa học song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong quản lý bệnh viện thông minh và chuyển đổi số.

Ký kết hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng, cho rằng sự kiện hôm nay đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới. Lễ ký đặt ra nhiều kỳ vọng về tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Viện cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, nguồn lực và môi trường học thuật để các chương trình hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả, hướng tới mở rộng sang các lĩnh vực quản trị y tế, công nghệ sinh học và y học số.

Công bố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Viện

Trong bối cảnh hệ thống y tế toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ trước thách thức dịch bệnh và yêu cầu đổi mới sáng tạo, mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu, bệnh viện thực hành đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực y học quốc gia, phát triển bền vững và chinh phục những chuẩn mực y học cao hơn trong tương lai.