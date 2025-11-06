Bão số 13 giật cấp 17 trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai, Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn

Bão số 13 đang trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai có sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi, trong đó có Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo đường đi của bão số 13. Ảnh: Nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 16h chiều nay 6/11, bão số 13 ở khoảng 13.6 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ, do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Tại Đà Nẵng trong 24 giờ qua có mưa rải rác, từ trưa nay đã có nơi mưa vừa. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 5/11 đến 13h ngày 6/11 phổ biến dưới 15 mm, có nơi trên 25 mm như Bà Nà 28,4 mm, Thăng Bình 31,0 mm.

Dự báo từ chiều tối nay (6/11) đến ngày 7/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 150 mm/3h.

Đà Nẵng chủ động chặn đường, cấm người dân lên bán đảo Sơn Trà nhằm bảo đảm an toàn mưa bão.

Cũng theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ, đến 19h ngày 6/11, bão số 13 ở vị trí 13,8 độ vĩ Bắc - 109,4 độ kinh Đông, trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật trên cấp 15.

Đến 1h ngày 7/11, bão số 13 ở vị trí 14,3 độ vĩ Bắc – 107,9 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trước tình hình diễn biến của bão số 13, Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán 115 người dân sinh sống tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời cấm người và phương tiện di chuyển lên đây.

Công an phường Sơn Trà cũng phối hợp với Ban quản lý Cảng cá Thọ Quang hướng dẫn các chủ tàu thuyền neo đậu an toàn và yêu cầu thuyền viên không được ở lại trên tàu thuyền để đảm bảo an toàn.