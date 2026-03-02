Nam sinh hoại tử 60% vùng mông vì nốt mụn nhỏ

Một nốt nhọt tưởng chừng vô hại đã trở thành ổ nhiễm khuẩn nguy hiểm, khiến nam thanh niên 17 tuổi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và hoại tử diện rộng vùng mông. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực và mổ nhiều lần để cứu sống cậu.

Nốt nhọt nhỏ, hậu quả khôn lường

Một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân L.V.L, 17 tuổi, trú tại Cao Bằng, xuất hiện một nốt mụn bọc ở vùng mông. Nghĩ rằng đây chỉ là mụn thông thường của tuổi dậy thì, em không đi khám, không điều trị và cũng không chăm sóc vệ sinh đúng cách.

Rồi sức khỏe bắt đầu xấu đi. L mệt mỏi, ho nhiều, khạc đờm trong và khó thở tăng dần. Khi nhập viện, bệnh nhân khó thở dữ dội, đau tức ngực, tím tái, lơ mơ. Gia đình đưa em đến cơ sở y tế tuyến dưới trong tình trạng sốt cao 38,8 độ C, nhịp tim nhanh, không bắt được mạch, phổi thông khí kém.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu và rối loạn điện giải. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Vết mụn nhỏ không được điều trị đã khiến cậu thanh niên 17 tuổi nguy kịch

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, L đã sốc nhiễm khuẩn nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy, phải dùng thuốc vận mạch liều cao và theo dõi huyết áp liên tục qua catheter tĩnh mạch trung tâm.

Kết quả chụp CT cho thấy hai phổi có nhiều ổ áp xe kèm tràn khí và tràn dịch màng phổi hai bên. Hình ảnh cộng hưởng từ vùng đùi mông phát hiện nhiều ổ áp xe lan rộng trong mô mềm dưới da vùng cùng cụt và toàn bộ khối cơ mông hai bên.

Theo BS Thị Huyền, nốt nhọt vùng mông không được xử trí đã trở thành ổ nhiễm khuẩn. Do nằm ở vị trí kín đáo, tổn thương âm thầm lan sâu vào mô mềm, gây hoại tử da và cơ, lộ gân xương vùng mông. Vi khuẩn từ ổ áp xe xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, đồng thời hình thành các ổ di bệnh tại phổi, dẫn đến áp xe phổi và suy đa tạng.

Cuộc phẫu thuật tạo hình vùng cùng cụt đầy thách thức

Bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi hai bên, hút ra lượng lớn dịch mủ, đồng thời phẫu thuật cắt lọc vùng hoại tử. Kết quả cấy vi khuẩn xác định nguyên nhân là tụ cầu vàng kháng methicillin, một tác nhân có độc lực cao và khó điều trị.

Sau một thời gian điều trị tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều chỉnh rối loạn đông máu và điện giải, tình trạng hô hấp dần cải thiện, nhu cầu oxy giảm, song tổn thương phổi vẫn còn nặng và cần theo dõi sát.

Vùng mông cùng cụt bị hoại tử nghiêm trọng buộc bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc mô chết, chọc hút mủ và đặt hệ thống hút áp lực âm để làm sạch vết thương. Sau ba tuần, toàn bộ tổ chức hoại tử được loại bỏ, mô hạt bắt đầu hồi phục nhưng diện khuyết phần mềm chiếm khoảng 60 %vùng mông, các cơ mông gần như teo hoàn toàn.

Trao đổi với VietTimes, BS Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa, cho biết những bệnh nhân hồi sức kéo dài rất dễ xuất hiện loét tỳ đè vùng cùng cụt. Đây là khu vực thường xuyên ẩm ướt, dễ nhiễm bẩn do tiếp xúc với dịch bài tiết, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu, khiến tình trạng nhiễm khuẩn trầm trọng hơn.

Phẫu thuật tạo hình vùng cùng cụt là kỹ thuật đặc biệt khó do vị trí gần hậu môn, nguy cơ nhiễm trùng cao và người bệnh phải nằm tỳ đè lên chính vùng da mới tạo hình sau mổ.

Với trường hợp này, các bác sĩ phải lựa chọn vật liệu tạo hình dày, tưới máu tốt để tăng khả năng chống nhiễm trùng và hạn chế loét tỳ đè tái phát. Do tổn khuyết quá rộng, ê kíp đã huy động toàn bộ da lành hai bên mông bằng hai vạt da có cấp máu từ các mạch xuyên để che phủ.

Sau hai tuần phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, vết thương gần liền hoàn toàn và đang tập phục hồi chức năng.

Các chuyên gia cảnh báo không nên chủ quan với các nốt nhọt, áp xe ngoài da, đặc biệt ở vị trí kín đáo. Khi có dấu hiệu sưng đau, mưng mủ kéo dài hoặc kèm sốt, mệt mỏi, khó thở, người dân cần đi khám sớm để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn lan rộng và nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

