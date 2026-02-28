Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thủ tướng và đoàn công tác với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra chiều 28/2.

Đà Nẵng mới phát triển tốt hơn sau hợp nhất

Chiều 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án trọng điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng sau hợp nhất.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên cơ sở tích hợp các lợi thế phát triển của 2 địa phương (Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Đà Nẵng tiếp tục là cực tăng trưởng quan trọng và là trung tâm phát triển của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quân sự và quốc phòng.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,1% (xếp vị thứ 9/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đứng thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong 2 tháng đầu 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 13,1%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 21,8%. Thu hút đầu tư trong nước đạt trên 34.779 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025; thu hút vốn FDI đạt 34,4 triệu USD. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.215 doanh nghiệp, tăng 79,7% so cùng kỳ 2025.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, việc hợp nhất Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng đã tạo ra không gian phát triển mới cả về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và thực tế đã cho thấy sự phát triển tốt hơn trong thời gian qua, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương hợp nhất phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển.

Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đà Nẵng tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại buổi làm việc. Ảnh VGP

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế của địa phương, như triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ. Hạ tầng giao thông, điện và nước sạch còn chưa đồng bộ ở tất cả các khu vực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các khu vực. Thiên tai, nắng nóng, sạt lở tại khu vực miền núi, xâm nhập mặn... diễn biến phức tạp…

Phân tích một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường đoàn kết, thống nhất…

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Thành phố cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Về các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố sau điều chỉnh với tầm nhìn trăm năm. Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng xanh, số, tuần hoàn. Hoàn thiện các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 11% trở lên trong năm 2026. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; mở rộng các không gian phát triển mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận có liên quan của Bộ Chính trị.

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1142 ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng các ưu đãi từ FTA.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức.

Làm tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026; đầu tư nguồn lực, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế

Về việc triển khai Trung tâm tài chính quốc tế TP. Đà Nẵng, Thủ tướng khẳng định đây là một động lực tăng trưởng mới và ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, bài bản của TP. Đà Nẵng.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian tới, để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TP. Đà Nẵng sớm trở thành một "Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới" (Nghị định số 323 ngày 18/12/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam), Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ.

UBND TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế. Bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất và tài sản công đảm bảo hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài. Tập trung xây dựng môi trường đầu tư, sinh sống thuận lợi để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Rà soát, lựa chọn danh mục dự án trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có khả năng lan tỏa vùng và quốc gia khi huy động vốn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng trong quá trình vận hành Trung tâm tài chính quốc tế một cách hiệu quả, an toàn, bảo mật.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP. Đà Nẵng trong quá trình vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; tiếp tục quyết liệt triển khai các công việc; nghiên cứu cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan điều hành của Trung tâm tài chính quốc tế xây dựng, ban hành các quy trình, văn bản hướng dẫn phục vụ cho việc cấp phép, quản lý và giám sát hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan và UBND TP. Đà Nẵng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình vận hành Trung tâm và tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời, tích cực nghiên cứu, kiến nghị cơ chế, chính sách mới; tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đã phát biểu và Thủ tướng cho ý kiến về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng liên quan tới xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; bố trí nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng vùng khó khăn; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế, chính sách liên quan hoạt động lấn biển; quy hoạch khoáng sản chồng lấn…