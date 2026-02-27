Đi siêu thị mua đồ, nữ điều dưỡng lao tới cứu người bảo vệ ngừng tim

Tại siêu thị trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, người bảo vệ tòa nhà 59 tuổi bất ngờ ngừng tim. Nữ điều dưỡng Bạch Mai phát hiện đã lao tới ép tim tại chỗ, giành lại sự sống trong khoảnh khắc sinh tử.

Đó là câu chuyện được Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ vào tối 27/2, Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trước đó, tối 25/2, tại siêu thị Winmart (Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), một người đàn ông 59 tuổi, bảo vệ của tòa nhà, bất ngờ đổ gục. Ông co giật toàn thân, mặt tím tái rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng thở, ngừng tuần hoàn.

Giữa khoảnh khắc hoảng loạn ấy, chị Phạm Thị Thúy Hà, điều dưỡng của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đang đứng gần đó đã lập tức lao tới, bắt mạch và lập tức ép tim cấp cứu ngay tại chỗ.

Ngừng tuần hoàn là ranh giới sinh tử tính bằng giây. Mỗi giây trôi qua, cơ hội sống giảm đi rõ rệt. Nếu không được ép tim kịp thời, não sẽ tổn thương không thể hồi phục.

Chỉ khoảng hai phút ép tim liên tục, mạch của người đàn ông đã đập trở lại. Màu tím trên gương mặt dần nhạt đi. Ông bắt đầu có phản xạ, ý thức dần hồi phục trước khi được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ít ai biết, người quỳ xuống cứu người giữa siêu thị hôm ấy lại đang mang trong mình bệnh viêm cột sống dính khớp – căn bệnh khiến những cơn đau lưng, đau cột sống trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng.

Ép tim ngoài lồng ngực đòi hỏi lực đủ mạnh, nhịp đủ sâu và duy trì liên tục, là một thử thách thể lực không nhỏ với bất kỳ ai, huống hồ là người đang phải chịu đựng đau đớn từng ngày.

Nhưng chị không dừng lại.

Vừa ép tim, chị vừa tri hô tìm người hỗ trợ. Không nghĩ đến cơn đau đang nhói lên sau mỗi lần dồn lực hay nghĩ là mình đang ngoài giờ làm. Chị chỉ nghĩ một điều duy nhất: nếu không làm ngay, người đàn ông ấy có thể sẽ không còn cơ hội.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, khi xảy ra sự việc là lúc chị tranh thủ chờ đón con tan học, ghé vào siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị bữa tối. Và rồi, chỉ trong tích tắc, nó trở thành một cuộc chiến giành giật sự sống.

Trong suốt quá trình cấp cứu, chị không hề giới thiệu mình là ai. Không xưng danh, không giải thích. Chị chỉ lặng lẽ làm điều cần làm. Đến khi xe cấp cứu rời đi, mọi người mới biết người phụ nữ ấy là điều dưỡng của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Camera ghi lại cảnh nữ điều dưỡng cấp cứu ông bảo vệ. Video: Bệnh viện Bạch Mai

Sự việc xảy ra ngay trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Không có bó hoa hay lời vinh danh nào được trao cho nữ điều dưỡng. Chỉ có một người thầy thuốc quỳ xuống, đặt đôi tay mình lên lồng ngực bệnh nhân, dồn từng nhịp ép để gọi sự sống quay về.

Y đức đôi khi không nằm ở những bài phát biểu trang trọng. Nó nằm trong phản xạ bản năng khi thấy người khác gặp nạn. Nằm trong sự kiên trì vượt qua nỗi đau của chính mình để giữ nhịp tim cho người xa lạ. Nằm trong lựa chọn lao tới thay vì đứng nhìn.

Có những khoảnh khắc, hai tiếng “thầy thuốc” hiện lên rõ ràng nhất khi một người sẵn sàng quên mình để cứu người.

Trước đó, tháng 3/2024, một nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai cũng từng cứu sống một du khách Ấn Độ bị ngừng tuần hoàn, khi chị đang đi du lịch tại Đà Nẵng.

Đó là điều dưỡng Đặng Thị Hạ công tác tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Phát hiện người đàn ông choáng váng, ngã quỵ và mất ý thức nhanh, chị Hạ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Bất chấp rào cản ngôn ngữ với người nhà, chị nhanh chóng đặt bệnh nhân nằm xuống đất, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và yêu cầu gọi cấp cứu 115.

Sau khoảng hai phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch và thở trở lại trước khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Người nhà cho biết du khách có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch và từng phẫu thuật bắc cầu nối chủ – vành. Nhờ được hồi sinh tim phổi kịp thời trong “thời gian vàng” 3–5 phút, bệnh nhân thoát nguy cơ chết não và tử vong. Điều dưỡng Hạ cho biết hành động cứu người đến từ phản xạ nghề nghiệp sau 8 năm làm việc tại khoa cấp cứu.