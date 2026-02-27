Cấp dưới khai đưa bao nhiêu tiền cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan hai dự án Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cơ quan điều tra cho biết các bị can khai đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, với số tiền mỗi người khai khác nhau.

"Lại quả" số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến những sai phạm tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cấp dưới của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên và thêm tội nhận hối lộ.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án Bệnh viện Việt Đức được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh. Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017, năm 2019, Bộ Y tế có quyết định gia hạn đến hết năm 2020.

Đến năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục quyết định gia hạn đến hết năm 2024. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên nhà thầu đã dừng thực hiện từ tháng 1/2021. Đến năm 2025, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 34 về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án thì các nhà thầu tiếp tục thi công.

Tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2 dự án thực hiện 11 gói thầu tư vấn với tổng giá trị hợp đồng 53,3 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Như Hoàn.

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện hai dự án, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ và được bà Nguyễn Thị Kim Tiến giúp đỡ thì cựu bộ trưởng sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Nguyễn Chiến Thắng để được thực hiện gói thầu.

Các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc này sẽ báo cáo, xin ý kiến bà Tiến. Sau khi bà Tiến đồng ý ông Thắng sẽ trao đổi thống nhất để các đơn vị được thực hiện gói thầu.

Sau đó, ông Thắng chỉ đạo ông Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế), cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán (Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) trao đổi, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn "thông thầu" như đã thỏa thuận, thống nhất.

Theo thỏa thuận, sau khi được tạm ứng, thanh toán thì các nhà thầu chi "lại quả" cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án đã đưa trực tiếp cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 87,4 tỷ đồng.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc ban) tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng của các nhà thầu thực hiện 2 dự án.

Tuy nhiên, do 2 dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên ông Tuấn mới nhận được tổng số tiền hơn 12,1 tỷ đồng từ ba nhà thầu.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và cấp dưới bị đối chất

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của ông được đánh giá phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội trong việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án kiến trúc của hai dự án.

Ông Thắng khai sau khi nhận 88,4 tỷ đồng từ các nhà thầu, đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.

Ông Thắng khai chi cho Nguyễn Hữu Tuấn hơn 3,4 tỷ đồng, đưa cho Trần Văn Sinh hơn 2,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Thắng còn đưa 2 triệu USD cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, để nhờ chi cho đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm được tạo điều kiện, bỏ qua sai phạm. Tuy nhiên Thiêm đã không đưa tiền cho cá nhân, tổ chức nào mà chiếm đoạt số tiền này.

Ông Thắng còn khai chi chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng, chi cho một số cá nhân tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm 5,5 tỷ đồng, chi cho các cá nhân tại một số bộ ngành tổng cộng 2,4 tỷ đồng, chi cho bồi dưỡng cán bộ Ban Y tế trọng điểm hơn 6,1 tỷ đồng...

Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận hơn 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu, đã sử dụng chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng. Ông Tuấn cũng thừa nhận nhiều lần được ông Thắng đưa tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai được cơ quan điều tra đánh giá phù hợp với diễn biến hành vi trong việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án; lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng như quá trình trao đổi, thống nhất để các nhà thầu thực hiện các gói thầu XDBM - 01, XDVĐ - 01, XDBM - 02, XDVĐ - 02, XDBM - 03, XDVĐ-03, XDBM - 04, XDVĐ - 04, XDBM - 05 và XDVĐ - 05.

Tuy nhiên bà Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần được cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn số tiền 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bà Tiến và cấp dưới, các bên giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa và nhận.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai rằng không biết nguồn gốc số tiền trên, cũng không thỏa thuận với Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn về việc đưa và nhận tiền.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TTXVN.

Cơ quan điều tra kết luận, sau khi nhận 88,4 tỷ đồng từ các nhà thầu, có căn cứ xác định ông Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng, cho nhiều người, trong đó cho cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Hữu Tuấn hơn 2,4 tỷ đồng, Trần Văn Sinh hơn 2,9 tỷ đồng, Nguyễn Kim Trung 1,7 tỷ đồng, Lê Thanh Thiêm 2 triệu USD (tương đương khoảng 45 tỷ đồng), lãnh đạo ban Y tế trọng điểm khoảng 5,5 tỷ đồng. Hơn 25,4 tỷ đồng không đủ căn cứ xác định nên ông Thắng phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, trong tổng số tiền 88,4 tỷ đồng đã nhận, có 36,7 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên cơ quan điều tra đã chuyển thông tin đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi của ông Thắng bị cáo buộc phạm vào tội nhận hối lộ tổng số tiền 51,7 tỷ đồng.

Về phần ông Tuấn, cơ quan điều tra cũng kết luận, sau khi nhận 12,1 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn đã sử dụng chi cho lãnh đạo ban hơn 283 triệu đồng, chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tổng số tiền trên, có 4,5 tỷ đồng ông Tuấn nhận từ nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Do đó, cơ quan điều tra đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi của ông Tuấn bị cáo buộc phạm vào tội nhận hối lộ tổng số tiền 7,6 tỷ đồng.