Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo được thăng quân hàm thượng tướng

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo.

Văn phòng Chủ tịch nước hôm 4/9 phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì và trao Quyết định tại buổi Lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ đơn vị cơ sở, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cùng năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Quyết định thăng quân hàm là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của ông Lê Quang Đạo trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự giao phó trọng trách lớn hơn trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lưu ý sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam Anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ông Lê Quang Đạo cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; đẩy nhanh lộ trình xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Về phần mình, thượng tướng Lê Quang Đạo bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thượng tướng nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Thượng tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê ở xã Gia Phong, tỉnh Ninh Binh. Ông nhập ngũ năm 1989, là chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh, sau đó theo học tại Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng). Ông hiện có trình độ chính trị cao cấp.

Giai đoạn 1993–2001, ông công tác tại lực lượng Biên phòng Lạng Sơn, từng giữ các chức vụ từ Đội trưởng Đội công tác Biên phòng đến Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Từ 2001–2011, ông lần lượt đảm nhiệm Trợ lý tác chiến, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, rồi Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Trong giai đoạn 2011–2019, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn: Phó Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Chỉ huy trưởng. Đồng thời, ông theo học tại Học viện Lục quân và Học viện Quốc phòng.

Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; tháng 9/2020 giữ cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 6/2021, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 22/10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.