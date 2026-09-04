Ông Đào Hữu Huyền sắp nhận khoản tiền lớn từ Hoá chất Đức Giang

Ông Đào Hữu Huyền sắp nhận gần 600 tỷ đồng cổ tức do nắm hơn 18% vốn tại Hoá chất Đức Giang.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa chốt 15/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền và trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2025. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9.

Tỷ lệ thực hiện là 80% (1 cổ phiếu nhận 8.000 đồng). Trong đó, tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026 là 30%, tỷ lệ trả cổ tức còn lại năm 2025 là 50%.

Với hơn 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang cần bỏ ra hơn 3.037 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 25/9.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, gia đình cựu chủ tịch Đào Hữu Huyền sở hữu hơn 40,7% cổ phần của Hoá chất Đức Giang.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền nắm giữ hơn 69 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 18,4% vốn điều lệ. Như vậy, ông Huyền dự kiến nhận hơn 558 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

Bà Ngô Thị Ngọc Lan, em dâu của ông Huyền nắm hơn 6,6% vốn, sẽ bỏ túi khoảng 200 tỷ đồng cổ tức.

Số cổ phần gia đình cựu chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm giữ đến cuối tháng 6/2026. Nguồn: Báo cáo quản trị.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Phạm Duy Tùng - thành viên HĐQT cho biết gia đình ông Đào Hữu Huyền đã nộp khắc phục hậu quả vụ án số tiền 331 tỷ đồng.

"Việc nộp tiền là hành động tự nguyện của cá nhân cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền để chủ động khắc phục hậu quả dựa trên quá trình làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng. Con số này không phải là con số thiệt hại cuối cùng của vụ án", ông Tùng cho biết.

Hiện tại, HĐQT và ban tổng giám đốc công ty vẫn tiếp tục phối hợp cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Theo thông tin công bố, hồi tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và cựu Phó chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) cùng 12 bị can với cáo buộc để xảy ra hàng loạt vi phạm, từ khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường đến trốn thuế.

Kiểm toán lưu ý gì?

Về hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 862 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 34% về 20%.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2026 của Hoá chất Đức Giang.

Trong đó, đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ khi tại ngày 17/3/2026 và ngày 23/7/2026, Hoá chất Đức Giang đã công bố thông tin về việc một số thành viên ban lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vấn đề về khai thác tài nguyên, môi trường và kế toán.

“Tại thời điểm phát hành báo cáo, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, chúng tôi chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định liệu các vấn đề nêu trên có dẫn đến các điều chỉnh cần thiết đối với các chỉ tiêu và thuyết minh trên BCTC hợp nhất giữa niên độ hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có của các vấn đề này đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ”, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY nhấn mạnh trong cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ.