Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ sau khi sắp xếp các sở

Sau khi thông qua nghị quyết sáp nhập, thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, Hà Nội kiện toàn lãnh đạo các đơn vị mới, luân chuyển nhiều cán bộ giữa sở, ngành và xã, phường.

Ngày 10/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Sau khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết sáp nhập, thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, Hà Nội kiện toàn lãnh đạo các đơn vị mới, đồng thời điều động, luân chuyển nhiều cán bộ giữa sở, ngành và xã, phường.

Ông Võ Nguyên Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng, đơn vị hình thành trên cơ sở sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Sở có 8 Phó giám đốc gồm các ông Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long, Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên và Đào Minh Tâm.

Ông Phạm Tuấn Long giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị được thành lập từ việc hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch. 5 Phó giám đốc gồm bà Nguyễn Thị Mai Hương, bà Lê Thị Ánh Mai và các ông Phạm Xuân Tài, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Trần Quang.

Ông Ngô Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Hoàng Lê Việt Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Hà Nội kiện toàn lãnh đạo các sở sau sáp nhập, luân chuyển nhiều cán bộ. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch, làm Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc.

Ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân. Người đang giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân là ông Mạc Đình Minh được điều động, bổ nhiệm thay ông Minh làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ông Nguyễn Văn Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng, tiếp nhận vị trí ông Tùng để lại.

Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Đại học Thủ đô Hà Nội, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Người đang giữ vị trí này là ông Vũ Minh Tuấn được điều động làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, đây là đợt công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ nhất từ đầu nhiệm kỳ. Việc thành lập Sở Xây dựng mới trên cơ sở sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Quy hoạch kiến trúc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới trên cơ sở sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch; thành lập Sở Ngoại vụ là những bước đi cụ thể nhằm khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả tham mưu và quản lý Nhà nước.