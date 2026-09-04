Bamboo Airways nợ thuế hơn 400 tỷ đồng, ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh

Bamboo Airways đang có khoản nợ thuế hơn 400 tỷ đồng, đây là lý do khiến ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ngày 3/9, Thuế tỉnh Gia Lai có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Sâm kể từ ngày 3/9/2026.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Sâm là chủ sở hữu hưởng lợi của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 3/9/2026 của hãng bay này tại Thuế tỉnh Gia Lai là hơn 440 tỷ đồng.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, Bamboo Airways nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.

Ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Bamboo Airways được thành lập từ năm 2017 bởi ông Trịnh Văn Quyết. Sau giai đoạn khủng hoảng liên quan đến biến cố tại Tập đoàn FLC và ông Trịnh Văn Quyết, doanh nhân Lê Thái Sâm là người trực tiếp tham gia điều hành và tái cấu trúc Bamboo Airways.

Ghi nhận tại báo cáo quản trị, ông Sâm là thành viên HĐQT FLC từ tháng 7/2022.

Đến tháng 8/2023, ông Sâm rút khỏi vị trí thành viên HĐQT FLC. Động thái này diễn ra sau khi ông Sâm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways vào tháng 7 cùng năm. Tại thời điểm đó, ông Sâm được giới thiệu là sở hữu số cổ phần tương đương hơn 50% vốn điều lệ của Bamboo Airways.

Trong quá trình đồng hành cùng hãng hàng không này, ông Sâm đã thực hiện các giao dịch tài chính có quy mô lớn. Tính đến hết ngày 10/4/2023, tổng số tiền Bamboo Airways đã vay ông Sâm là hơn 7.727 tỷ đồng.

Không chỉ cho Bamboo Airways vay, ông Sâm cũng là người cho FLC vay tín chấp với giá trị 870 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm. Các khoản cho vay được thực hiện rải rác từ tháng 4 đến tháng 6/2022.

Để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, hồi tháng 5/2023, FLC công bố kế hoạch chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần, tương đương 21,7% vốn nắm giữ tại Bamboo Airways, cho ông Sâm, đổi lại là thanh lý toàn bộ nghĩa vụ nợ giữa hai bên.

Tháng 11/2025, phía ông Sâm bày tỏ mong muốn chuyển giao lại việc vận hành Bamboo Airways cho FLC. Sau đó, HĐQT công ty đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch hãng bay này.

Trong một diễn biến mới đây, ông Sâm đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways Cargo). Trước đó, chức vụ này do ông Hoàng Mạnh Tân (sinh năm 1970) đảm nhiệm.

Bamboo Airways Cargo được thành lập vào ngày 9/12/2022 và hiện có trụ sở tại toà nhà FLC Landmark, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, Bamboo Airways Cargo đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là “hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không”.