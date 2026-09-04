Giám đốc Đại học Cần Thơ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Trung Tính sinh năm 1973, quê Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. Ông là tiến sĩ kỹ thuật điện.

Ông tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, sau đó tu nghiệp tại Hà Lan; nhận bằng thạc sĩ năm 2004 và tiến sĩ năm 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc.

Năm 2013, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư chuyên ngành điện. Hướng chuyên môn của ông gắn với kỹ thuật điện, quy hoạch, vận hành hệ thống điện, trong đó có các bài toán tối ưu lưới điện và năng lượng tái tạo.

Ông Tính bắt đầu giảng dạy tại Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ từ năm 1998. Sau đó, ông lần lượt làm Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện, Phó trưởng khoa Công nghệ và Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.

Trong 11 năm giữ chức Phó hiệu trưởng, từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2023, ông đồng thời tham gia điều hành dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản.

Dự án này tập trung phát triển nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Trung Tính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026; và được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Cần Thơ từ ngày 25/5/2026 - khi trường chuyển sang mô hình đại học.

Với việc bổ nhiệm này, hiện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có 6 người, gồm Bộ trưởng Vũ Hải Quân và 5 Thứ trưởng: ông Bùi Hoàng Phương, ông Lê Xuân Định, ông Phạm Đức Long, ông Hoàng Minh và ông Trần Trung Tính.