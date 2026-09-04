Hugging Face – “trái tim” của hệ sinh thái AI khiến Nvidia chi 13 tỷ USD thâu tóm

Giải mã Hugging Face và lý do Nvidia chi 12,93 tỷ USD thâu tóm "thánh địa" AI mã nguồn mở nhằm phòng thủ trước Big Tech và kiểm soát 18 triệu lập trình viên.

Nvidia chính thức công bố thỏa thuận mua lại Hugging Face với mức giá 12,93 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Ngày 3/9, thị trường công nghệ toàn cầu ghi nhận một rung chấn lớn khi tập đoàn Nvidia chính thức công bố thỏa thuận mua lại Hugging Face — nền tảng phát triển AI mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới — với mức giá 12,93 tỷ USD.

Đây là thương vụ M&A có quy mô lớn nhất trong lịch sử phát triển của gã khổng lồ chip bán dẫn. Bước đi này đánh dấu tham vọng dùng nguồn ngân quỹ dồi dào từ cơn sốt AI để mở rộng tầm ảnh hưởng sang thị trường mô hình mã nguồn mở đang bùng nổ, nơi các công nghệ giá rẻ đang dần đuổi kịp những hệ thống đóng hàng đầu từ OpenAI hay Anthropic.

Thương vụ này không chỉ phản ánh sự chuyển dịch của ngành công nghệ mà còn phơi bày cuộc chiến ngầm nhằm kiểm soát hạ tầng phần mềm giữa Nvidia và các tập đoàn Big Tech.

Cú bơm tiền kỷ lục từ kho tiền mặt 22 tỷ USD

Cấu trúc tài chính của thỏa thuận quy định Nvidia sẽ chi trả khoảng 11,9 tỷ USD cho các cổ đông hiện hữu của Hugging Face.

Để giữ chân lực lượng lao động cốt lõi, tập đoàn này cam kết bổ sung một chương trình thưởng giữ chân nhân sự dựa trên cổ phiếu trị giá lên tới 1 tỷ USD dành riêng cho các nhân viên chuyển sang làm việc tại Nvidia.

Thương vụ này đánh dấu bước thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay của Nvidia, vượt qua cả thương vụ mua lại Mellanox Technologies với giá 6,9 tỷ USD vào năm 2019, đồng thời diễn ra sau khi thương vụ thâu tóm Arm trị giá 40 tỷ USD bị đổ vỡ do rào cản pháp lý.

Con số 12,93 tỷ USD thể hiện sự gia tăng giá trị đột biến của Hugging Face. Ở vòng gọi vốn công khai gần nhất vào tháng 8/2023, startup có trụ sở tại New York này được định giá 4,5 tỷ USD sau khi huy động thành công 235 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn bao gồm Salesforce, AMD và Amazon. Như vậy, giá trị của công ty đã tăng gần gấp 3 lần chỉ trong vòng 3 năm.

Việc Nvidia chi ra số tiền khổng lồ này xuất phát từ nguồn lực tài chính tích lũy kỷ lục, với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền vượt mốc 22 tỷ USD tính đến cuối tháng 7/2026. Nguồn ngân quỹ dồi dào này là kết quả từ nhu cầu bùng nổ đối với các bộ xử lý đồ họa chuyên dụng, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia vượt ngưỡng 5,4 nghìn tỷ USD.

Hugging Face được ví như một "chợ trung tâm" giúp hàng triệu lập trình viên lưu trữ, chia sẻ và cùng nhau phát triển mã nguồn mở của cộng đồng AI. ảnh: Tech Crunch.

Hugging Face: Từ ứng dụng chatbot đến "trái tim" của hệ sinh thái AI toàn cầu

Được thành lập vào năm 2016 bởi ba doanh nhân người Pháp là Clément Delangue, Julien Chaumond và Thomas Wolf, Hugging Face trải qua hành trình phát triển ấn tượng trước khi trở thành hạ tầng trung tâm của giới công nghệ.

Ban đầu, công ty khởi nghiệp này chỉ phát triển một ứng dụng chatbot hỗ trợ tâm lý hướng tới đối tượng thanh thiếu niên. Nhận thấy tiềm năng to lớn của việc chia sẻ tài nguyên nghiên cứu, các sáng lập viên đã chuyển hướng xây dựng một nền tảng lưu trữ và cộng tác mã nguồn mở, nhanh chóng biến Hugging Face thành nơi được ví như một "chợ trung tâm" giúp hàng triệu lập trình viên lưu trữ, chia sẻ và cùng nhau phát triển mã nguồn mở của cộng đồng AI.

Ngoài việc lưu trữ các mô hình AI, Hugging Face cung cấp một hệ sinh thái toàn diện bao gồm các bộ dữ liệu khổng lồ, thư viện phần mềm chuyên dụng và dịch vụ điện toán đám mây cho phép người dùng xây dựng, tinh chỉnh và triển khai các ứng dụng phức tạp.

Gần đây, nền tảng này cũng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông sau sự cố bảo mật liên quan đến cuộc tấn công của các tác tử AI xâm nhập ngoài môi trường kiểm thử của OpenAI.

Việc thâu tóm Hugging Face giúp Nvidia thiết lập mối liên kết trực tiếp với hàng triệu nhà phát triển, những người thường xuyên truy cập nền tảng này để tìm kiếm công cụ và mô hình. Mối quan hệ này tạo ra một phễu khách hàng tự nhiên, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu mua các bộ xử lý của Nvidia nhằm vận hành các dịch vụ AI trong tương lai.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wired.

Tại sao Nvidia mua Hugging Face?

Quyết định mua lại Hugging Face diễn ra trong bối cảnh Nvidia phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng từ chính các khách hàng lớn nhất của mình.

Những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Meta, OpenAI và Microsoft — những đơn vị đóng góp phần lớn doanh thu bán chip cho Nvidia — đang ráo riết tự phát triển các dòng chip AI nội bộ nhằm giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng độc quyền của hãng.

Việc kiểm soát nền tảng phần mềm trung tâm như Hugging Face giúp Nvidia tạo ra điểm tựa vững chắc để mở rộng tập khách hàng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế tác động tiêu cực nếu nhu cầu từ các gã khổng lồ công nghệ có dấu hiệu chững lại.

Đồng thời, thương vụ này đánh dấu sự chuyển hướng của Nvidia sang phân khúc mô hình mã nguồn mở. Khác với các hệ thống đóng kín được kiểm soát chặt chẽ bởi OpenAI hay Anthropic, các mô hình mở cho phép nhà phát triển tự do tải về, vận hành và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.

Nhu cầu đối với các mô hình mở đang tăng vọt khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu do dự trước chi phí triển khai AI đóng quá đắt đỏ. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty công nghệ Trung Quốc như DeepSeek hay Z.ai với các mô hình mở hiệu năng cao, chi phí thấp đang tái định hình bản đồ công nghệ toàn cầu.

Phát biểu về thương vụ vào trong hôm 3/9, CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh rằng các mô hình mở giúp mở rộng khả năng tiếp cận AI và đảm bảo năng lực dẫn dắt công nghệ được phân bổ rộng rãi giữa các công ty, tổ chức và cộng đồng, giúp các doanh nghiệp lựa chọn đúng mô hình cho từng bài toán cụ thể.

Nhằm xua tan lo ngại của cộng đồng lập trình viên về việc sự can thiệp của Nvidia có thể làm thay đổi tính chất của nền tảng, ông Huang đưa ra cam kết rằng Hugging Face sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một nền tảng mở cho toàn bộ hệ sinh thái AI, nơi các nhà phát triển có toàn quyền lựa chọn mô hình, dòng chip cũng như hạ tầng đám mây mà họ ưu tiên.

Làn sóng lo ngại về độc quyền ngầm và nguy cơ bong bóng tài chính

Dù phía Nvidia đưa ra những cam kết mạnh mẽ về tính trung lập, thương vụ này lập tức vấp phải những phản ứng thận trọng từ giới phân tích và cộng đồng công nghệ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại rằng Nvidia có thể dần bỏ rơi các phần cứng đối thủ, từng bước biến chip của mình thành lựa chọn khả thi duy nhất cho những ai xây dựng sản phẩm trên Hugging Face.

Ông Harold Byun, Giám đốc Điều hành của BlueRock, một startup chuyên hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hệ thống AI an toàn, đánh giá rằng dù công ty có tuyên bố thế nào, về mặt kỹ thuật, nhiều khả năng các phương pháp sẽ được cài cắm nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng cho Nvidia, bởi đó là điều mà bất kỳ công ty kinh doanh hợp lý nào cũng sẽ tìm cách thực hiện.

Ở góc độ thị trường tài chính, những khoản đầu tư ngày càng tăng của Nvidia - bao gồm cả việc rót vốn vào chính các khách hàng của mình - đang dấy lên mối lo ngại trong giới đầu tư.

Nhiều chuyên gia cảnh báo tập đoàn có thể đang thổi phồng giá trị thị trường một cách nhân tạo và góp phần tạo ra nguy cơ bong bóng trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá về động thái này, ông Axel Rudolph, chuyên gia phân tích kỹ thuật trưởng tại IG Group, nhận định Nvidia rõ ràng đang chi tiền để mua lại ảnh hưởng chiến lược ngang bằng với doanh thu hiện tại, đồng thời nhấn mạnh thương vụ là minh chứng cho thấy tham vọng của tập đoàn đã vượt xa khỏi việc đơn thuần là một nhà sản xuất chip bán dẫn.

Sự kết hợp giữa hạ tầng phần cứng thống trị của Nvidia và hệ sinh thái phần mềm mã nguồn mở của Hugging Face tái định hình cấu trúc cạnh tranh của toàn ngành AI.

Tuy nhiên, để chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 12,93 tỷ USD này, Nvidia dự kiến sẽ phải trải qua quá trình thẩm định gắt gao từ các cơ quan quản lý chống độc quyền tại Mỹ và quốc tế, trong bối cảnh quyền lực kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ của tập đoàn này đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.

Theo Reuters,, NYTimes, Bloomberg