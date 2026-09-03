Cắt giảm, bãi bỏ hơn 700 thủ tục hành chính sau 50 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báo chí đặt câu hỏi về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm giải quyết các điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị.

Trả lời câu hỏi trên, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết đến nay, kế hoạch đã đi được nửa chặng đường.

Với vai trò cơ quan thường trực được Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo đánh giá việc triển khai đến nay đã tạo chuyển động rõ nét, chuyển từ giai đoạn rà soát, chuẩn bị sang hình thành sản phẩm, kết quả cụ thể trên thực tế.

Riêng nhiệm vụ tạo lập, chuẩn hóa, kết nối cơ sở dữ liệu, đến nay đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Thứ nhất, có 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đã có 67 cơ sở dữ liệu được kết nối, đồng bộ; trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng dữ liệu và có thể thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Thứ hai, khối lượng dữ liệu được kết nối, đồng bộ rất lớn. Riêng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu lượt ghi; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hơn 113 triệu lượt ghi; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hơn 48 triệu lượt ghi.

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực, tập trung của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ ba, việc kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát, phản hồi của các bộ, ngành, địa phương, đã ghi nhận 498/786 thủ tục hành chính được thực hiện cắt giảm, thay thế; 244/786 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

“Chúng tôi đánh giá đây là kết quả thực tế đang tạo ra giá trị, phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội”, ông Toản nói.

Tuy nhiên, qua triển khai, Ban Chỉ đạo cũng nhận thấy một số điểm nghẽn có tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là các vấn đề liên quan đến dữ liệu mang tính hệ thống, an ninh, an toàn mạng và nguồn lực. Đây là những nội dung cần tiếp tục tập trung cao trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an thường xuyên báo cáo Thủ tướng về tiến độ triển khai kế hoạch. Trong thời gian còn lại, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chuẩn hóa, làm sạch, đối soát và cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm khả năng chia sẻ, khai thác hiệu quả, kết nối và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tinh thần xuyên suốt của nhiệm vụ này là chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu phải tạo ra giá trị thực tiễn, có thể đo đếm được đối với người dân, doanh nghiệp, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.