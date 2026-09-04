Uống thuốc bắc không rõ nguồn gốc, người đàn ông bị tổn thương gan

Sau khoảng 6 tuần tự uống thuốc bắc để chữa đau dạ dày, người đàn ông 61 tuổi bị vàng da, vàng mắt. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng hơn 30 lần giới hạn bình thường.

Uống thuốc 6 tuần, men gan tăng hơn 30 lần

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, ông H.Q.M. (61 tuổi, Hà Nội) bắt đầu đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm ợ nóng. Nghĩ mình mắc bệnh dạ dày, ông tự tìm hiểu rồi mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc về uống.

Ông M. có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và vẫn điều trị đều đặn. Hằng ngày, ông có thói quen uống khoảng 50 ml rượu. Gia đình không ghi việc ông mắc bệnh xơ gan hay ung thư gan.

Bệnh nhân bị ngộ độc thuốc đã được cứu chữa kịp thời

Sau khoảng 6 tuần sử dụng thuốc bắc, tình trạng đau dạ dày của ông M. không cải thiện. Ngược lại, ông ngày càng mệt mỏi, ăn uống kém, nhanh kiệt sức khi vận động.

Đáng lo hơn, ông bắt đầu xuất hiện vàng mắt, vàng da và nước tiểu vàng sẫm.

Nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ lo ngại khi chỉ số AST cao hơn 30 lần giới hạn trên của mức bình thường.

Sau khi khai thác kỹ tiền sử sử dụng thuốc, đồng thời loại trừ các nguyên nhân khác gây viêm gan, các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương gan cấp nghiêm trọng, nhiều khả năng liên quan đến việc sử dụng thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Ông M. được nhập viện điều trị tại Khoa Viêm gan.

BS Trần Minh Quân, Phó trưởng Khoa Viêm gan, cho biết người bệnh may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời. Sau gần 20 ngày điều trị, các chỉ số men gan đã cải thiện rõ rệt.

Thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc có thể gây độc cho gan

Theo BS Trần Minh Quân, việc sử dụng các loại thuốc nam, thuốc bắc hoặc sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Một số sản phẩm có thể chứa thành phần không được công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc những chất có khả năng gây độc cho gan. Người sử dụng không thể biết chính xác mình đang đưa những chất gì vào cơ thể, đặc biệt khi thuốc được mua từ nguồn không chính thống hoặc sử dụng theo lời truyền miệng.

Tổn thương gan do thuốc hoặc thảo dược cũng có thể diễn biến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh đôi khi chỉ cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém hoặc có những biểu hiện không đặc hiệu nên dễ bỏ qua.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải sau khi sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hay các sản phẩm thảo dược, người dân cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế kiểm tra chức năng gan.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc, nhất là sử dụng theo lời truyền miệng.

Đặc biệt, không nên tự kết hợp các sản phẩm này với thuốc đang được bác sĩ kê đơn. Việc sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc cần được thăm khám, tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế, không tự ý dùng để thay thế phương pháp điều trị đã được chỉ định.