Khởi tố thêm người môi giới “chạy án” vụ Phú Lê

Đại diện Bộ Công an cho biết liên quan vụ án Phú Lê Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi "chạy án".

Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết điều tra vụ án liên quan Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, nhà chức trách đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Phú Lê về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn, gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh “cô giáo Hương”) và chồng, để điều tra hành vi lừa dối khách hàng với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án đối với Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (SN 1978, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới chạy án.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Nhuần có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Văn Phú và tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Với vụ án liên quan đến Hải SAPA, ngày 24/8 vừa qua, Bộ Công an đã đưa tin khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Từ những vụ án trên, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng bên cạnh những lợi ích mà không gian mạng, mạng xã hội mang lại, đây cũng là nơi xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần tự trang bị cho mình một “lá chắn”, luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên môi trường mạng.

“Một bài học là những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị thực. Đây là điều mỗi cá nhân cần nhận thức, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong quá trình tham gia, tương tác trên mạng xã hội”, thiếu tướng Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.

“Chúng tôi rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để cùng xây dựng một môi trường thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung”, ông Toản nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Lê Văn Phú (tức Phú "Lê"), Lã Thúy Kiều (vợ Phú "Lê"). Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Phú "Lê" cũng là cá nhân thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tự sản xuất, tham gia một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ. Cơ quan điều tra xác định trong khoảng 6 năm, hai vợ chồng Phú "Lê" lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng. Riêng giai đoạn 2021-2025, công ty của vợ chồng này bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Trước đó, Phú "Lê" từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.