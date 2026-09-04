Gần 400 điểm WC cộng đồng ở Đà Nẵng được tích hợp trên ứng dụng

Gần 400 khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tại Đà Nẵng đang tham gia cung cấp nhà vệ sinh miễn phí, giúp người dân và du khách nhanh chóng tìm điểm gần nhất trên ứng dụng Danang Smart City.

Ngày 4/9, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết mô hình Nhà vệ sinh cộng đồng mang slogan “Thoải mái như ở nhà – Comfort as home” đã được triển khai miễn phí tại các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng trên địa bàn thành phố.

“Đến nay, hệ sinh thái đã có khoảng 400 cơ sở tham gia. Thông tin các điểm này được tích hợp trên app Danang Smart City, nên người dùng có thể tra cứu nhanh vị trí gần nhất khi cần”, ông Thạch cho hay.

Theo ông Thạch, tiện ích được thiết kế, tích hợp vào ứng dụng Danang Smart City với cách sử dụng rất đơn giản. Để sử dụng, du khách chỉ cần truy cập vào ứng dụng Danang Smart City, chọn mục “Bản đồ” rồi vào “WC cộng đồng”, hoặc từ Trang chủ vào chuyên mục “Văn hóa và du lịch” để tìm kiếm. Các cơ sở tham gia được yêu cầu dán logo nhận diện trước cửa để người dân, du khách dễ nhận biết.

Cũng theo ông Thạch, mô hình này không chỉ tiết kiệm ngân sách đầu tư và vận hành nhà vệ sinh công cộng mà còn góp phần tạo ấn tượng về một Đà Nẵng thân thiện, mến khách. Để duy trì và mở rộng hiệu quả, Sở KH&CN TP đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã rà soát lại danh sách hiện có, bảo đảm thông tin chính xác; trường hợp cơ sở không còn tham gia thì thông báo trước ngày 15/9/2026 để gỡ khỏi ứng dụng. Đồng thời tiếp tục vận động thêm doanh nghiệp, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn tham gia và cập nhật danh sách mới.

Hiện đã có gần 400 cơ sở dịch vụ tham gia cung cấp tiện ích "WC cộng đồng" trên ứng dụng Danang Smart City. Ảnh XM.

Các sở, ngành, hội doanh nghiệp và các đơn vị vận tải như: Grab, Xanh SM, Ahamove… được đề nghị đưa thông tin, hướng dẫn sử dụng tiện ích lên các kênh truyền thông và quán triệt nhân viên, tài xế giới thiệu cho hành khách khi có nhu cầu. Sở VH-TT&DL TP cũng được đề nghị phối hợp tuyên truyền đến du khách trong và ngoài nước.

Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng được giao làm đầu mối thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu trên ứng dụng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, đáng sống.