Lý do PNJ trích lập dự phòng hơn 2.200 tỷ đồng

Việc phải trích lập dự phòng hơn 2.200 tỷ đồng trong giá vốn hàng bán là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận của PNJ mất hơn 39% sau kiểm toán.

PNJ đối mặt khoản tổn thất hơn 2.200 tỷ đồng từ chính sách thu đổi hàng hóa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét bởi Công ty TNHH PwC, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) ghi nhận nhiều thay đổi so với báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, doanh thu thuần gần như không đổi so với báo cáo tự lập đạt 25.709 tỷ đồng, sau khoản mục giá vốn hàng bán lại tăng 11% lên 22.935 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 25% sau soát xét, còn 1.579 tỷ.

Kết quả sau kiểm toán, PNJ lãi 728 tỷ đồng, giảm tới 456 tỷ, tương ứng mất 39% so với con số 1.184 tỷ đồng ban đầu.

Nguồn: Báo cáo soát xét giữa niên độ 2026 của PNJ.

Theo giải trình của PNJ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét chủ yếu đến từ việc điều chỉnh dự phòng chi phí xử lý hàng mua lại tương ứng với lượng hàng tồn kho mua lại tại ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bổ sung dự phòng tổn thất liên quan đến số hàng hóa được khách hàng bán lại trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến ngày 3/9/2026, đồng thời ghi nhận thêm dự phòng cho các tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Theo tìm hiểu, trên báo cáo đã soát xét, PNJ ghi nhận giá trị dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi lên tới 2.267 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận. Đây chính là nguyên nhân khiến giá vốn của PNJ bị đội lên sau soát xét.

Cũng lưu ý rằng, 2.267 tỷ đồng không đồng nghĩa doanh nghiệp đã chi ra 2.267 tỷ đồng tiền mặt. Đây là khoản dự phòng kế toán được lập để phản ánh nghĩa vụ/tổn thất dự kiến phát sinh từ chính sách thu đổi hàng.

Nói cách khác, doanh nghiệp đang phải ghi nhận trước một khoản chi phí/tổn thất có khả năng xảy ra trong tương lai dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu trong quá khứ.

PNJ phải trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi với giá trị 2.267 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Theo thuyết minh, tại ngày 30/6/2026, PNJ ghi nhận khoản dự phòng phải trả ngắn hạn lên tới 2.294 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 26,6 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, riêng dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa lên tới 2.267 tỷ đồng.

Cụ thể, PNJ xác định tổng giá trị phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi từ trước tới nay là hơn 26.053 tỷ đồng, tương ứng giá trị tổn thất ước tính 2.267 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị mua lại đã thực hiện từ ngày 1/7/2026 đến ngày 3/9/2026 đạt gần 4.997 tỷ đồng, với giá trị tổn thất tương ứng hơn 1.446 tỷ đồng và tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại là 100%.

Đối với hàng hóa bán trong giai đoạn 2020-2026, giá trị phát sinh được xác định ở mức hơn 10.919 tỷ đồng, tương ứng giá trị tổn thất khoảng 637,8 tỷ đồng.

Với hàng hóa bán từ năm 2019 trở về trước, giá trị phát sinh hơn 10.137 tỷ đồng, tỷ lệ khách hàng bán lại ước tính 7%, tương ứng mức tổn thất khoảng 183,2 tỷ đồng.

Nguồn: PNJ.

Tất toán trước hạn 3.100 tỷ đồng để bổ sung thanh khoản

Trên bảng cân đối kế toán sau kiểm toán, tiền và tiền gửi của PNJ đạt gần 3.903 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 57% so với đầu năm nhưng giảm 11% so với cuối quý I. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất danh nghĩa từ 7% đến 8,8%/năm.

Thuyết minh báo cáo thông tin sau khi kết thúc kỳ kế toán, trong tháng 7, PNJ đã tất toán trước hạn 3.100 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Khoản tiền này tương đương khoảng 94% số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 30/6.

Theo điều khoản hợp đồng, đối với các khoản tiền gửi được tất toán trước hạn, PNJ không được hưởng phần lãi đã tích lũy theo mức lãi suất có kỳ hạn. Vì vậy, doanh nghiệp không ghi nhận khoản thu nhập lãi dồn tích liên quan trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

Trước đó vào đầu tháng 7/2026, PNJ đối diện với thông tin Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab) có liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Mặc dù đến ngày 21/8 Cơ quan chức năng đã xác định PNJ không liên quan đến chuyên án 28.000 viên kim cương song trước đó xuyên suốt những ngày tháng 7, PNJ đối diện với làn sóng bán tháo các sản phẩm trang sức, kim cương. Điều này đã khiến công ty gặp tình trạng mất thanh khoản cục bộ. Tình trạng này sau đó đã được cải thiện nhờ vào chính sách thu đổi của PNJ công bố vào ngày 21/7.