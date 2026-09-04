Có nơi chi hàng tỷ đồng không đúng chế độ 178

Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và 67, từ tính toán, chi trả đến sử dụng nguồn kinh phí, trong đó có nơi chi hàng tỷ đồng chưa đúng quy định.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Động thái này được Bộ Nội vụ đưa ra sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót trong thực hiện chính sách đối với người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong tính toán, chi trả chế độ, sử dụng nguồn kinh phí và quản lý hồ sơ, từ tính thừa trợ cấp, chi sai đối tượng đến sử dụng ngân sách Nhà nước chưa đúng nguồn.

Sai sót xảy ra ngay từ khâu xác định tiền lương làm căn cứ tính chế độ. Một trường hợp tại phường Sơn Tây, Hà Nội; 4 người ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai và 2 người tại Tây Ninh được tính một số khoản phụ cấp chưa đúng quy định vào tiền lương làm căn cứ xác định chế độ.

Tây Ninh tính thừa 3 tháng tiền lương hỗ trợ tìm việc cho 16 viên chức, người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 3 trường hợp khác bị tính sai số tiền.

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả chênh thêm một tháng so với quyết định nghỉ hưu, tương đương 15,5 triệu đồng cho một người.

Tại TP Cần Thơ, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một trường hợp được xác định thời gian hưởng trợ cấp 60 tháng, không đúng với thời gian được hưởng theo quy định, với số tiền trợ cấp được xác định là 457 triệu đồng.

Cũng tại Cần Thơ, Kiểm toán Nhà nước phát hiện 5 trường hợp được chi trả chế độ từ ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng, trong khi đơn vị sự nghiệp công lập nơi các trường hợp này công tác thuộc diện tự bảo đảm chi thường xuyên và phải sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để chi trả.

Hai xã Quỳnh Nhai và Mường Sại của Sơn La đã chi tiền không đúng đối tượng nhưng chưa thu hồi hết. Báo cáo không nêu số người và số tiền còn phải thu.

Tại Hà Nội có 16 người được duyệt nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025 nhưng vẫn nhận lương và chính sách an sinh xã hội trong tháng 7.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót liên quan đến Nghị định 178. Ảnh: VGP.

Bên cạnh các sai sót trong tính toán và chi trả, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra trường hợp phê duyệt nghỉ không đúng thời điểm, làm thay đổi nhóm chính sách được hưởng.

Tại Đắk Lắk, 46 trường hợp được phê duyệt nghỉ sau ngày 1/9/2025, không đúng thời hạn theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Địa phương này còn phê duyệt sau ngày 1/7/2025 cho 50 người đã đủ điều kiện nghỉ tại thời điểm chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu hoạt động, làm thay đổi nhóm chính sách được hưởng.

Trong số này, 33 người chuyển từ diện nghỉ thôi việc sang nghỉ hưu trước tuổi; 17 người chuyển từ nhóm còn trên 5 đến đủ 10 năm công tác sang nhóm còn từ đủ 2 đến 5 năm. Báo cáo không nêu số tiền chênh lệch phát sinh do thay đổi nhóm chính sách.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số trường hợp đơn vị tiếp quản chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách sau sắp xếp.

Tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, công tác bàn giao sổ sách, chứng từ kế toán của 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Phước cũ chưa hoàn tất. Đơn vị không có hồ sơ, tài liệu chi tiết về các khoản kinh phí hơn 27 tỷ đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2024 phát sinh trước ngày 1/7/2025 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (cũ).

Hai trường hợp tại Lâm Đồng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ làm căn cứ xác định kinh phí chi trả.

Kiểm toán Nhà nước cũng xác định Bộ Xây dựng lập dự toán chưa sát thực tế, khiến hơn 140 tỷ đồng đã được Thủ tướng giao không thể phân bổ.

Qua kiểm toán, cơ quan này đánh giá hầu hết cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán đều có vi phạm, sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa được kiểm toán chi tiết; đồng thời xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Thực hiện yêu cầu này, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã được giải quyết chế độ, khắc phục sai sót và báo cáo kết quả trước ngày 15/9.